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相約按摩得先匯保證金 台南女子還接到恐嚇訊息險被騙4萬
林姓女子透過交友APP軟體，認識自稱按摩師的女網友「姵琪」，昨晚相約見面按，但對方沒現身，她卻接到經理「坤哥」來電要求去超商自動櫃員機提款4萬元當保證金，以證明自己不是警察；「坤哥」還自稱混幫派的如不照做要對她不利。超商店員查覺有異，通報警員到場處理，當場識破網路交友詐騙的話術，保住她辛苦積蓄。
台南市警二分局民權派出所昨晚8點多接獲民族路一家超商店員報案，稱有女子疑似遭到詐騙，急需警方協助，民權派出所警員趙國君、警員李美慧趕往了解。林女表示，她透過交友軟體，認識一名按摩師女網友「姵琪」，兩人相談甚歡。「姵琪」相約昨晚8點在民族路碰面。
林女按時赴約卻見不到人，稍後接到自稱經理「坤哥」的來電，表示要約按摩師見面須先提款4萬元支付保證金，拍照上傳以證明自己不是警察，再依指示匯款到指定帳戶；還說見面按摩交易完成後，就會把保證金4萬元全部還給她。林女提款後拍照給坤哥，「姵琪」卻傳LINE說坤哥說看起來是假鈔。
「坤哥」事後傳LINE給林女自稱是混幫派的，如不聽從指示，恐會遭受不可遇知的情事，林女唯恐遭到騷擾向超商店員詢問，店員驚覺她遭詐騙報警處理。
警員趙國君、警員李美慧到場後安撫林女緊張情緒後，檢視她手機的聊天內容，告知林女遇到詐騙慣用話術，詐團常要求被害人到超商買遊戲點數或付保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚，待被害人上鉤後，使用恫嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱。林女聽完員警解說後，才放下心中大石，當下將對方LINE帳號封鎖，沒有落入詐騙的圈套。
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