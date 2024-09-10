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台61七股轎車自撞高架橋墩 駕駛摔落10公尺深魚塭命危

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台61西濱快速公路台南七股交流道昨深夜發生轎車不明原因自撞高架橋墩後，駕駛摔出車外墜落約10公尺高魚塭，駕駛頭部撕裂傷命危，詳細肇因警深入調查中。

肇事地點在台61北上298公里七股交流道高架橋段，據查，當時轎車駕駛56歲劉男正循著高架橋下交流道，車子不明原因自撞橋墩，56歲劉姓駕駛疑未繫安全帶摔落至10公尺高的魚塭，意識昏迷。

台南市消防局119勤務中心昨深夜11點51分許獲報，緊急出動七股等消防分隊3車1救生艇馳往，今凌晨0時12分趕至，發現劉男躺於魚塭旁意識不清，初步檢傷，有頭部撕裂傷、右下肢變形情形，消防隊員緊急架梯將傷者搶救上岸急救處理並後送永康奇美醫院。劉經急診搶救後送加護病房治療，目前意識不清，昏迷指數3，醫院持續搶救中。

台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危，警消架梯搶救。
台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危，警消架梯搶救。
台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危。
台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危。
台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危，警消到場處理。
台61台南七股交流道發生轎車自撞高架橋墩，駕駛摔落10公尺深魚塭命危，警消到場處理。

意識 自撞 高架橋

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