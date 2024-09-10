台61七股轎車自撞高架橋墩 駕駛摔落10公尺深魚塭命危

台61西濱快速公路台南七股交流道昨深夜發生轎車不明原因自撞高架橋墩後，駕駛摔出車外墜落約10公尺高魚塭，駕駛頭部撕裂傷命危，詳細肇因警深入調查中。

肇事地點在台61北上298公里七股交流道高架橋段，據查，當時轎車駕駛56歲劉男正循著高架橋下交流道，車子不明原因自撞橋墩，56歲劉姓駕駛疑未繫安全帶摔落至10公尺高的魚塭，意識昏迷。