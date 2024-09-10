2女鳥嘴山雨夜迷路2同伴返找 苗消跨縣急救援平安下山

4名女子昨天攀登新竹縣、苗栗縣交界的鳥嘴山，下山途中分散，2名未下載離線地圖的女子在山中迷路，暗夜又下雨求救，苗栗縣政府消防人員據報派員救援，跨縣趕到登山口前，2人已平安被尋獲。

苗栗縣政府消防局昨天晚上6點20分接獲報案，2名女子攀登鳥嘴山迷途，且無法聯繫上另2名同伴，南庄消防分隊1車3人，及林業保育署新竹分署4人，晚上8點27分在新竹縣五峰鄉登山口集結，途中消防局8點25分接獲通報，2女已被尋獲。

消防人員初步了解，4女昨天上午從五峰鄉登山口起登，下山途中4人分散，2女未下載離線地圖在山中迷路，另2女有下載離線地圖下山，未見到2名同伴，跟山友借頭燈折返上山搜尋，昨晚8點25分與迷路2女會合。