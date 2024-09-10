2女鳥嘴山雨夜迷路2同伴返找 苗消跨縣急救援平安下山
4名女子昨天攀登新竹縣、苗栗縣交界的鳥嘴山，下山途中分散，2名未下載離線地圖的女子在山中迷路，暗夜又下雨求救，苗栗縣政府消防人員據報派員救援，跨縣趕到登山口前，2人已平安被尋獲。
苗栗縣政府消防局昨天晚上6點20分接獲報案，2名女子攀登鳥嘴山迷途，且無法聯繫上另2名同伴，南庄消防分隊1車3人，及林業保育署新竹分署4人，晚上8點27分在新竹縣五峰鄉登山口集結，途中消防局8點25分接獲通報，2女已被尋獲。
消防人員初步了解，4女昨天上午從五峰鄉登山口起登，下山途中4人分散，2女未下載離線地圖在山中迷路，另2女有下載離線地圖下山，未見到2名同伴，跟山友借頭燈折返上山搜尋，昨晚8點25分與迷路2女會合。
搜救人員在登山口等到晚上9點40分，確認4人平安，消防局提醒民眾，登山前除應先準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、離線地圖、手機、燈具、行動電源等等外，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點並提供GPS定位，可供救難人員判別位置，確保能順利救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言