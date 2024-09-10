基隆法院前三叉路口2機車相撞 10名告發謝國樑議員先協助救傷
基隆市崇法街、東信路和東明路三叉路口，今早發生兩輛機車碰撞交通事故。黃男骨折送醫前說，他沿東信路綠燈直行，撞上從從東明路左轉崇法街藍姓老翁騎的機車。藍一度倒臥路面，過不久醒來，指已忘記車禍前號誌燈號，也由救護車送醫，事故原因由警方調查中。
民進黨10名基隆市議員今早8點半到基隆地檢署，指基隆市長謝國樑分送反罷免搖扇，上面有「民進黨選輸了想重選」文字，但民進黨並沒有介入罷免案，所以要告發謝涉嫌誹謗民進黨。
年約60歲黃男和70多歲藍姓老翁近9點時在法院外的三叉路口發生車禍，民進黨議員暫停告發程序，前往車禍路口，在警、消到達前，分頭協助安撫傷者和指揮交通工作。
車禍發生後，黃男和藍男都人車倒地，黃男腳部骨折，半坐在路面疼痛難耐。藍姓老翁疑短暫倒在路面，頭部有外傷流血，過約5分鐘才甦醒。
黃男說，他沿東信路直行，在三叉路口見綠燈直行通過路口時，看到藍姓老翁騎機車左轉，閃避不及撞上。他並提供行車記錄器影像給警方，證明所言不假。
基市警二分局獲報後派員前往現場指揮交通，消防局也派出2輛救護車到場，分別將黃、藍送醫。車禍原因由市警局交通警察隊採證調查。
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