國3彰化和美路段兩大車夾擊小車 轎車駕駛受困救出OHCA

國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生大貨車、轎車及聯結車追撞車禍，被夾擊的轎車車身扭曲變形，經彰化縣消防局搶救人員動用破壞器材，費了近1小時，將轎車駕駛救出OHCA(到院前心肺功能停止)，仍在急救中，另後方聯結車司機受輕傷也送醫。

彰化縣消防局接獲警方報案，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人前往搶救，發現場為大貨車、轎車及聯結車車禍，後方聯結車司機雙膝及額頭擦傷，給予清洗傷口、包紮止血等適當救護處置後，送往秀傳醫院救治。