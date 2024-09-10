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國3彰化和美路段兩大車夾擊小車 轎車駕駛受困救出OHCA
國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生大貨車、轎車及聯結車追撞車禍，被夾擊的轎車車身扭曲變形，經彰化縣消防局搶救人員動用破壞器材，費了近1小時，將轎車駕駛救出OHCA(到院前心肺功能停止)，仍在急救中，另後方聯結車司機受輕傷也送醫。
彰化縣消防局接獲警方報案，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人前往搶救，發現場為大貨車、轎車及聯結車車禍，後方聯結車司機雙膝及額頭擦傷，給予清洗傷口、包紮止血等適當救護處置後，送往秀傳醫院救治。
但被兩大車夾擊的轎車，男駕駛受困，由於轎車車身扭曲變形嚴重，救災人員先請吊車協助將聯結車移開，再使用破壞器材協助轎車駕駛脫困，在9時8分才順利救出，但當場已無呼吸心跳，救護人員給予CPR+AED、頸圈、長背板固定等適當救護處置後，送往彰基醫院急救。
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