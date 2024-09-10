國3南下通霄段砂石車撞路肩大貨車、拖吊車 2司機1死1命危

國道3號南下苗栗縣通霄鎮路段今天上午發生重大車禍，一輛砂石車追撞路肩故障大貨車，推擠約30公尺，造成正準備拖吊救援的拖吊車司機當場死亡，大貨車司機到院前失去生命跡象搶救中，現場一片狼藉，車禍原因國道警方進一步釐清中。

一輛砂石車今天在國3南下146.2公里通霄路段，追撞停在路肩故障大貨車，撞擊力道強大，大貨車推擠約30公尺，拖吊車司機、貨車司機都被撞，拖吊車司機當場死亡，大貨車司機到院前失去呼吸心跳，送醫搶救中，砂石車司機則無大礙，國道二隊員警帶回調查中。