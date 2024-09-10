高雄林園凶殺案 男子頭頸中刀生命垂危

高雄市林園區昨晚發生殺人事故，黃姓男子到朋友蘇姓男子住處喝酒，2人疑為金錢糾紛突起衝突，黃男隨手拿鐮刀涉嫌砍殺蘇，致蘇後腦、後頸部等處受傷，送醫急救，生命垂危。

高雄市警林園分局昨晚8時17分接獲通報，得悉在林園區潭頭路有打架，動員趕赴事發地，立即逮捕61歲的黃姓男子，發現蘇姓男子（61歲）受傷嚴重，將蘇送往建祐醫院急救，蘇仍在加護病房觀察中。

警方初步了解，蘇、黃2人是朋友，黃男昨晚去蘇家，2人在蘇家門口喝酒，疑為了金錢糾紛，2人發生口角，大打出手，黃男持隨手拿旁邊的鐮刀涉嫌攻擊蘇男，砍中蘇的後腦、後頸和雙手多刀，進加護病房觀察。

據悉，黃男持有身心障礙手冊，警方未詳實詢問案情，表示要等社工到場再詢問事發原因。全案待警方依傷害罪、殺人未遂罪查辦中。