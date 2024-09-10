失智婦要找女兒…新來看護移工推輪椅外出迷路 大甲警暖助

台中一名失智婦人想女兒，新到的看護移工推著輪椅上的她外出卻迷路，大甲員警上前關心，得知婦人的女兒住處附近有土地公廟，員警立即聯想到該地點，帶她們走到土地公廟後，婦人終於想起女兒的家，順利找到女兒。

台中市警察局大甲分局西岐派出所警員陳穎謙本月4日中午勤區查察時，在大甲區長壽路與長壽東西六路口附近發現看護移工用輪椅推著一名老婦人，在該路段不斷來回行走似乎迷航找不到回家的路，員警向前關心。

老婦人一直吵著「要去找阿芳女兒」，經了解，看護移工才上工7天，不知道婦人女兒的家，也不熟悉附近街道，但婦人一直吵著要出門去女兒家，才勉為其難獨自帶她出門。因婦人失智找不到路返家心急又緊張，警員陳穎謙耐心慢慢與她聊天，才得知她女兒家前面有一間土地公廟，警員陳穎謙已在西岐派出所服務4年，知道大甲區長壽東西六路上有一間土地公廟，立即帶看護移工用輪椅推著婦人到土地公廟，到達該土地公廟時，婦人馬上恢復記憶找到女兒家。

婦人女兒剛好要出門到母親家探望，才知看護移工用輪椅推著她母親從中午12點多出門一個多小時。女兒表示，母親88歲，之前雇用看護移工雇用數年期滿回印尼，附近街道及她家都熟識，每天會帶她母親外出散步及到她家走動聊天，現任看護移工接任照顧婦人不久，母親失智吵鬧外出又無法找到正確的路到她家及返家，幸好剛好碰到熱心的西岐派出所陳姓警員幫忙。