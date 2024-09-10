快訊

聯合報社論／長期問題一籮筐，賴政府卻只想假裝解決

iPhone 16沒漲價29900起！蘋果超佛心 1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

熱帶低壓形成！最快明天生成颱風「貝碧佳」 最新路徑、對台影響曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國3南下大溪交流道貨櫃車翻覆1死 疑是酒後肇事慘死

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道3號南下62.5K昨天深夜發生重大車禍，34歲蔣姓連結貨櫃車司機昨天深夜11時10分行經國3南下大溪交流道匝道，疑酒後駕駛，在匝道過彎處，可能車速過快失控從匝道衝入正在施工的大溪新增設交流道匝道，掉落平面工地翻覆，蔣男受困駕駛座，搜救人員救出蔣男呈現OHCA緊急送醫，蔣男抽血酒測超標，搶救至今天凌晨宣告不治。

國道警方、桃園市消防局表示，連結貨櫃車蔣姓司機昨天深夜駕駛貨櫃車沿國3南下往大溪方向行駛，蔣男行駛南下62.5K下大溪交流道匝道時，由於該匝道轉彎幅度大，蔣男車速過決，當時並未減速，貨櫃車失控衝下匝道，掉落下方正在新增設交流道匝道工地後翻覆，車損嚴重，現場工人幫忙搶救。

蔣姓司機當時受困車內駕駛座，搜救人員趕抵仍有意識，旋即昏迷，桃園119據報出動消防搜救人員17人及消防車。救護車7車，攜帶重機具破壞車門救援，至今天凌晨0時18分將受困蔣姓司機救出，當時蔣男呈現OHCA，救護人員急救處置後緊急送醫，蔣男抽血酒測值超標，研判酒後駕駛，醫院搶救至今天凌晨宣告死亡，警方封閉匝道工地處理排除，車禍肇事真正原因正由國道警方進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供
國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供
國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供
國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供
國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供
國3南下大溪交流道匝道下方新增交流道工地車禍，貨櫃車掉落翻覆，司機不治。圖／桃園市消防局提供

國道 失控 貨櫃 車禍 酒測

延伸閱讀

國3南下大溪交流道貨櫃車翻覆下方工地 司機送醫不治

永和瓦磘溝突冒大量泥水 環保局循線查獲工地排汙將罰

高雄貨櫃車專用道施工塞車 立委賴瑞隆：第一標下月完工

被開單等於做白工 貨櫃車駕駛怨道路設計有問題不該司機承擔

相關新聞

國3南下大溪交流道貨櫃車翻覆1死 疑是酒後肇事慘死

國道3號南下62.5K昨天深夜發生重大車禍，34歲蔣姓連結貨櫃車司機昨天深夜11時10分行經國3南下大溪交流道匝道，疑酒...

高雄2男帶球棒經廟會遶境被警認「球棒隊」 結局超展開

高雄市小港區中安路與金城路前天上午有廟會遶境，警方執勤途中發現兩名騎機車雙載男子背包大喇喇差了3根球棒，誤以為是「球棒隊...

竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 警通知酒吧業者說明

新竹科學園區工程師張姓男子昨被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所。警方今通知張的友人及附近一間酒吧業者說明，...

影／塞爆了！雪隧火燒車「瞬間變火球」嚇壞駕駛…遇火燒車怎辦？逃生小撇步

國5雪山隧道北上17.8公里處，週日(9/8)下午發生自小客車因不明原因起火燃燒，駕駛發現車輛故障後緩慢停在外側車道，接著就起火燃燒，彷彿燒成火球，嚇壞其他駕駛，所幸當時車上兩人自行脫困，雪山自衛消防隊獲報後趕抵現場，快速將火勢撲滅。

失智婦要找女兒…新來看護移工推輪椅外出迷路 大甲警暖助

台中一名失智婦人想女兒，新到的看護移工推著輪椅上的她外出卻迷路，大甲員警上前關心，得知婦人的女兒住處附近有土地公廟，員警...

國3南下大溪交流道貨櫃車翻覆下方工地 司機送醫不治

國道3號南下62.5K昨天深夜發生重大車禍，34歲蔣姓連結貨櫃車司機深夜11時10分行經國3南下大溪交流道出口處，從國道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。