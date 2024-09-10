國3南下大溪交流道貨櫃車翻覆1死 疑是酒後肇事慘死

國道3號南下62.5K昨天深夜發生重大車禍，34歲蔣姓連結貨櫃車司機昨天深夜11時10分行經國3南下大溪交流道匝道，疑酒後駕駛，在匝道過彎處，可能車速過快失控從匝道衝入正在施工的大溪新增設交流道匝道，掉落平面工地翻覆，蔣男受困駕駛座，搜救人員救出蔣男呈現OHCA緊急送醫，蔣男抽血酒測超標，搶救至今天凌晨宣告不治。

國道警方、桃園市消防局表示，連結貨櫃車蔣姓司機昨天深夜駕駛貨櫃車沿國3南下往大溪方向行駛，蔣男行駛南下62.5K下大溪交流道匝道時，由於該匝道轉彎幅度大，蔣男車速過決，當時並未減速，貨櫃車失控衝下匝道，掉落下方正在新增設交流道匝道工地後翻覆，車損嚴重，現場工人幫忙搶救。

蔣姓司機當時受困車內駕駛座，搜救人員趕抵仍有意識，旋即昏迷，桃園119據報出動消防搜救人員17人及消防車。救護車7車，攜帶重機具破壞車門救援，至今天凌晨0時18分將受困蔣姓司機救出，當時蔣男呈現OHCA，救護人員急救處置後緊急送醫，蔣男抽血酒測值超標，研判酒後駕駛，醫院搶救至今天凌晨宣告死亡，警方封閉匝道工地處理排除，車禍肇事真正原因正由國道警方進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康