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高雄2男帶球棒經廟會遶境被警認「球棒隊」 結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市小港區中安路與金城路前天上午有廟會遶境，警方執勤途中發現兩名騎機車雙載男子背包大喇喇差了3根球棒，誤以為是「球棒隊」要滋事，示意停車受檢後，兩人稱剛打完球賽，並掏出球衣、球鞋以資證明，「球棒隊」變「棒球隊」，結局令人莞爾。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中地點在高雄市小港區中安路一場宮廟遶境活動，只見兩名機車雙載男子背著後頭插著球棒的背包，其中一男還穿夾腳拖，警方以為兩人是打算滋事的「球棒隊」，於是半路攔查。

網友指，警方誤會大了，原來警方攔到「真貨」，兩人真的是棒球隊，並當場出示球衣，大坪頂就有一個球場，兩人的確參加球賽。

轄區小港警分局也提供攔查畫面，警方前天上午11時許攔下2名男子詢問「你們這打扮是要怎樣」，兩人向警方解釋，「剛打完球賽」，警方再問「有球衣嗎？」兩人二話不說從背包裡掏出球衣、球鞋、球褲以資證明，警方改口「好啦，我看到了，OK」，隨後又再確認地問「你們是要跟著廟會走嗎？」兩人說要從另一邊回去。

「球棒隊」變真的「棒球隊」，令警方鬆了一口氣，盤查後，讓兩名「球員」自行離開。

高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市小港區中安路與金城路昨天上午有廟會遶境，兩名機車雙載男子背著插著球棒的背包被警方誤認是「球棒隊」，攔查後才發現真的是打完球賽的「棒球隊」。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區中安路與金城路昨天上午有廟會遶境，兩名機車雙載男子背著插著球棒的背包被警方誤認是「球棒隊」，攔查後才發現真的是打完球賽的「棒球隊」。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區中安路與金城路昨天上午有廟會遶境，兩名機車雙載男子背著插著球棒的背包被警方誤認是「球棒隊」，男子掏出球衣證明，剛打完球賽，是真的「棒球隊」。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區中安路與金城路昨天上午有廟會遶境，兩名機車雙載男子背著插著球棒的背包被警方誤認是「球棒隊」，男子掏出球衣證明，剛打完球賽，是真的「棒球隊」。記者石秀華／翻攝
高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市小港區中安路與金城路前天上午廟會遶境，兩機車雙載男子背著插球棒的背包被警方認為是「球棒隊」攔查，兩男掏球衣證明，真的是打完球賽的「棒球隊」。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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