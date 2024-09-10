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高雄2男帶球棒經廟會遶境被警認「球棒隊」 結局超展開
高雄市小港區中安路與金城路前天上午有廟會遶境，警方執勤途中發現兩名騎機車雙載男子背包大喇喇差了3根球棒，誤以為是「球棒隊」要滋事，示意停車受檢後，兩人稱剛打完球賽，並掏出球衣、球鞋以資證明，「球棒隊」變「棒球隊」，結局令人莞爾。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中地點在高雄市小港區中安路一場宮廟遶境活動，只見兩名機車雙載男子背著後頭插著球棒的背包，其中一男還穿夾腳拖，警方以為兩人是打算滋事的「球棒隊」，於是半路攔查。
網友指，警方誤會大了，原來警方攔到「真貨」，兩人真的是棒球隊，並當場出示球衣，大坪頂就有一個球場，兩人的確參加球賽。
轄區小港警分局也提供攔查畫面，警方前天上午11時許攔下2名男子詢問「你們這打扮是要怎樣」，兩人向警方解釋，「剛打完球賽」，警方再問「有球衣嗎？」兩人二話不說從背包裡掏出球衣、球鞋、球褲以資證明，警方改口「好啦，我看到了，OK」，隨後又再確認地問「你們是要跟著廟會走嗎？」兩人說要從另一邊回去。
「球棒隊」變真的「棒球隊」，令警方鬆了一口氣，盤查後，讓兩名「球員」自行離開。
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