高雄差20歲「老少配」情侶陳屍租屋處 明將相驗查死因
高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案，46歲劉姓男子和年齡相差20歲的朱姓女友租房，因未交房租，女房東聯繫不上，上午前往租屋處找人，在屋外即聞到陣陣噁臭味，覺得事有蹊蹺報警，開鎖和警方進入，赫見2人在房間內已死亡；警方到場鑑識，初步研判無外力介入，2死者身上也無明顯外傷，已報請檢察官明天相驗，釐清死因。
據了解，苓雅警分局警方於今天上午7時50分許接獲轄區武嶺街某公寓的女性屋主報案，指稱因租客劉姓男子和朱姓女友未交房租，一直聯絡不到人，上午前往查看，聞到屋內傳來一股惡臭味，直覺苗頭不對，於是報警。
三多派出所員警趕抵現場後，女房東以鑰匙開門和警方一起進屋，屍臭味撲鼻而來，赫見2人在房間內已死亡多時，屍體已腫脹。
鑑識人員鑑識採證，初步研判無外力介入痕跡，2死者身上也無明顯外傷；據了解，46歲的劉男和26歲的朱女兩人相差整整20歲，是「老少配」的戀情，劉男靠打零工為生，朱女則是超商店員。
警方調閱租屋處周圍監視畫面，發現兩人生前一前一後進屋後，就沒再出門，被發現陳屍租屋處的房內，門窗緊閉，連門閂也扣上；警方雖初步排除兩人他殺的可能，但仍報請檢察官明天上午進行遺體相驗，以釐清確切死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言