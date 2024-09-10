快訊

直播不斷更新／iPhone 16「快到沒對手」 相機按鈕配AI一按可拍照找資訊

高雄差20歲「老少配」情侶陳屍租屋處　明將相驗查死因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案，46歲劉姓男子和年齡相差20歲的朱姓女友租房，因未交房租，女房東聯繫不上，上午前往租屋處找人，在屋外即聞到陣陣噁臭味，覺得事有蹊蹺報警，開鎖和警方進入，赫見2人在房間內已死亡；警方到場鑑識，初步研判無外力介入，2死者身上也無明顯外傷，已報請檢察官明天相驗，釐清死因。

據了解，苓雅警分局警方於今天上午7時50分許接獲轄區武嶺街某公寓的女性屋主報案，指稱因租客劉姓男子和朱姓女友未交房租，一直聯絡不到人，上午前往查看，聞到屋內傳來一股惡臭味，直覺苗頭不對，於是報警。

三多派出所員警趕抵現場後，女房東以鑰匙開門和警方一起進屋，屍臭味撲鼻而來，赫見2人在房間內已死亡多時，屍體已腫脹。

鑑識人員鑑識採證，初步研判無外力介入痕跡，2死者身上也無明顯外傷；據了解，46歲的劉男和26歲的朱女兩人相差整整20歲，是「老少配」的戀情，劉男靠打零工為生，朱女則是超商店員。

警方調閱租屋處周圍監視畫面，發現兩人生前一前一後進屋後，就沒再出門，被發現陳屍租屋處的房內，門窗緊閉，連門閂也扣上；警方雖初步排除兩人他殺的可能，但仍報請檢察官明天上午進行遺體相驗，以釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市苓雅警分局轄區的武嶺街今天上午發生46歲劉姓男子和26歲朱姓女友雙雙陳屍租屋處案，警方初步排除他殺，明將報請檢察官相驗查死因。記者石秀華/攝影
高雄市苓雅警分局轄區的武嶺街今天上午發生46歲劉姓男子和26歲朱姓女友雙雙陳屍租屋處案，警方初步排除他殺，明將報請檢察官相驗查死因。記者石秀華/攝影

房間 生命線 臭味

延伸閱讀

天團接連到高雄開唱！邱議瑩笑稱「邁邁市長太誇張了」：因高雄最照顧歌迷

高雄情侶陳屍租處 未交房租傳屍臭味房東開門嚇到報警

高雄喊培育人才不容緩！台積電及供應鏈8千人將進駐 陽明交大明年6月設校

8分鐘灌700cc調酒下肚！25歲工程師陳屍百貨公司廁所 初判死因出爐

相關新聞

竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 警通知酒吧業者說明

新竹科學園區工程師張姓男子昨被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所。警方今通知張的友人及附近一間酒吧業者說明，...

高雄2男帶球棒經廟會遶境被警認「球棒隊」 結局超展開

高雄市小港區中安路與金城路前天上午有廟會遶境，警方執勤途中發現兩名騎機車雙載男子背包大喇喇差了3根球棒，誤以為是「球棒隊...

高雄差20歲「老少配」情侶陳屍租屋處　明將相驗查死因

高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案，46歲劉姓男子和年齡相差20歲的朱姓女友租房，因未交房租，女房東聯繫不上...

參加酒吧促銷活動 工程師猝死廁所

新竹科學園區工程師廿五歲張姓男子，前天被發現陳屍台北市信義區ＡＴＴ４Ｆｕｎ大樓廁所，警方查出他事前參加附近酒吧促銷活動，...

滂沱大雨中起火！彰化市華山路倉庫突發生火警 鄰戶遭波及搶救中

彰化市今天傍晚下起滂沱大雨，但華山路一處供倉庫使用的透天厝，卻發生火警，消防局動用大批人、車前往灌救，初步未發現有人受困...

悲！彰化和美父子相差一天身亡 同一天出殯

彰化縣議員賴清美今天到和美鎮殯儀館拈香時，從靈堂兩面相鄰牌位發現林姓男子與父親相差一天亡故，並將在同一天出殯，令她十分感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。