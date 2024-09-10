高雄差20歲「老少配」情侶陳屍租屋處　明將相驗查死因

高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案，46歲劉姓男子和年齡相差20歲的朱姓女友租房，因未交房租，女房東聯繫不上，上午前往租屋處找人，在屋外即聞到陣陣噁臭味，覺得事有蹊蹺報警，開鎖和警方進入，赫見2人在房間內已死亡；警方到場鑑識，初步研判無外力介入，2死者身上也無明顯外傷，已報請檢察官明天相驗，釐清死因。

據了解，苓雅警分局警方於今天上午7時50分許接獲轄區武嶺街某公寓的女性屋主報案，指稱因租客劉姓男子和朱姓女友未交房租，一直聯絡不到人，上午前往查看，聞到屋內傳來一股惡臭味，直覺苗頭不對，於是報警。

三多派出所員警趕抵現場後，女房東以鑰匙開門和警方一起進屋，屍臭味撲鼻而來，赫見2人在房間內已死亡多時，屍體已腫脹。

鑑識人員鑑識採證，初步研判無外力介入痕跡，2死者身上也無明顯外傷；據了解，46歲的劉男和26歲的朱女兩人相差整整20歲，是「老少配」的戀情，劉男靠打零工為生，朱女則是超商店員。

警方調閱租屋處周圍監視畫面，發現兩人生前一前一後進屋後，就沒再出門，被發現陳屍租屋處的房內，門窗緊閉，連門閂也扣上；警方雖初步排除兩人他殺的可能，但仍報請檢察官明天上午進行遺體相驗，以釐清確切死因。

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