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參加酒吧促銷活動 工程師猝死廁所

聯合報／ 記者李奕昕廖靜清／台北報導

新竹科學園區工程師廿五歲張姓男子，前天被發現陳屍台北市信義區ATT4FUN大樓廁所，警方查出他事前參加附近酒吧促銷活動，八分鐘內喝完含三百毫升伏特加的一公升調酒，不排除飲酒過量猝死，檢方預定今解剖遺體釐清死因。

ATT大樓保全前天上午七時許巡視樓層，在地下二樓廁所發現張坐馬桶上，拍打呼叫沒回應，撥打一一九，消防員到場檢查張呈現屍僵明顯死亡未送醫。

警方檢視遺體無外傷，現場沒有嘔吐物，調閱監視器發現他前天凌晨零時許獨自走進廁所，走出不到十分鐘又折返，未再離開，無可疑人士出入。張的父母接獲通知趕抵派出所不斷落淚，表示兒子無重大病史。

警方訪查一名張男友人和ATT附近酒吧業者，查出張七日晚間赴酒吧繳交五百元費用參加促銷活動，八分鐘內喝完一公升「斷魂百香果」調酒，含三百毫升伏特加、四百毫升百香果汁及冰塊，取回五百元。

張友人稱，張到酒吧時好像就喝過酒，喝完調酒不久便離開，沒拿隨身包包，他聯絡不上；酒吧店長稱張有參加活動，但沒有異狀，負責人說當時不在店內，不知狀況。

警方不排除張短時間大量飲酒，致急性酒精中毒死亡。檢方前天相驗遺體，未發現外傷及嘔吐物堵塞呼吸道，無法確認死因，指示暫冰存，預定今解剖調查。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師何逸群說，血液中酒精濃度變高，腦神經系統機能也受到抑制，五感慢慢麻痺，開始進入急性酒精中毒狀態。拚酒比賽會讓酒精快速跑進腦部，可能抑制呼吸、心跳，造成猝死。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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