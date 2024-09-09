竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 警通知酒吧業者說明

新竹科學園區工程師張姓男子昨被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所。警方今通知張的友人及附近一間酒吧業者說明，查出張參加酒吧促銷活動，8分鐘內喝完含3百毫升伏特加的1公升調酒，不排除飲酒過量猝死，檢方預定明解剖遺體釐清死因。

警方今凌晨通知25歲張姓男子的友人及酒吧店長說明，今下午再通知酒吧負責人說明，查出張7日晚間赴酒吧繳交5百元費用參加「1公升的眼淚」促銷活動，8分鐘內喝完1公升「斷魂百香果」調酒，含3百毫升伏特加、4百毫升百香果汁及冰塊，取回5百元。

張友人稱，張到酒吧時看似喝過酒，喝完調酒不久便離開，沒拿隨身包包，他聯絡不上；酒吧店長稱，張有參加活動，沒有異狀；酒吧負責人稱，當時不在店內，不知狀況。

警方調查，ATT大樓保全昨上午7點多巡視各樓層，在地下2樓廁所發現張坐馬桶上，拍打呼叫沒回應，撥打119，消防隊到場檢查張無呼吸心跳，呈現屍僵明顯死亡未送醫，通報警方。

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