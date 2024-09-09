快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲！彰化和美父子相差一天身亡 同一天出殯

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣議員賴清美今天到和美鎮殯儀館拈香時，從靈堂兩面相鄰牌位發現林姓男子與父親相差一天亡故，並將在同一天出殯，令她十分感傷。縣府社會處表示，林男前妻單親照顧2個小孩為列冊中低收入戶，並領有兒少補助，社會處已派員慰問，並將持續關心往後生活與就學相關事宜。

賴清美表示，58歲的林男是因為心肌梗塞，9月5日死亡，他罹癌的85歲父親相隔一天也往生，家人決定在9月21日一起為這對父子辦出殯。賴清美說，父子相差一天辭世，還同一天出殯，令人感嘆世事無常，也希望家屬節哀。

社會處指出，林姓男子和越南籍前妻育有13歲及11歲兩名子女，前妻與2子女均是列冊中低收入戶，小孩每人每月都領有兒童少年生活扶助費2197元，目前生活照顧與就學都由前妻負責，社會處並將持續關心子女往後生活與就學相關事宜。

社會處表示，林家父子的喪葬事宜由林男的妹妹與家屬辦理中，家屬表達暫時無需協助。

彰化縣和美鎮林姓父子相差1天身故，並在同1天出殯，令前往拈香的縣議員賴清美十分感慨。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮林姓父子相差1天身故，並在同1天出殯，令前往拈香的縣議員賴清美十分感慨。圖／賴清美提供

前妻 子女 小孩

延伸閱讀

社工師擅查5同事個資 用精神狀況開脫...竹市府回應了

前竹市社工師違法查同事個資 遭判刑1年緩刑5年

往生互助金疑入不敷出 會員繳25萬竟只能領7萬...上百人陳情

轟動一時老少戀...73歲莉莉離世 家鄉人唏噓：再嫁年輕丈夫也分居

相關新聞

8分鐘灌1公升烈酒！25歲工程師廁所猝死 醫師詳解恐怖死因

一名25歲張姓工程師與友人相約台北市信義區的酒吧，興致一來，挑戰8分鐘喝1公升調酒的比賽。隨後身體不適，步行至200百公...

最後身影曝！7旬翁領心臟藥騎車回家 倒草叢暴斃3天才被發現

72歲褚姓老翁，今年9月6日騎車至醫院看診拿藥，行經台北市士林區承德路五段、中正路口準備回家，疑似突然身體不適，停車在快...

影／男心肌梗塞倒下抽搐畫面曝光！咖啡店老闆急打119線上救回

新北市三重區某咖啡店昨晚有1個客人突發心肌梗塞昏迷，一度失去呼吸心跳，幸好119透過電話指導老闆做CPR，待救護人員趕抵...

滂沱大雨中…彰化市華山路倉庫突發生火警 波及鄰戶搶救中

彰化市今天傍晚下起滂沱大雨，但華山路一處供倉庫使用的透天厝，卻發生火警，消防局動用大批人、車前往灌救，初步未發現有人受困...

悲！彰化和美父子相差一天身亡 同一天出殯

彰化縣議員賴清美今天到和美鎮殯儀館拈香時，從靈堂兩面相鄰牌位發現林姓男子與父親相差一天亡故，並將在同一天出殯，令她十分感...

台中軍用卡車轉彎碰撞機車 卡車下女騎士逃過一劫

一輛軍用卡車上午8時51分行經台中市梧棲區永興路一段與永興路一段266巷口時，與同向的機車碰撞，機車倒地後被壓在卡車下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。