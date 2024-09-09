悲！彰化和美父子相差一天身亡 同一天出殯

彰化縣議員賴清美今天到和美鎮殯儀館拈香時，從靈堂兩面相鄰牌位發現林姓男子與父親相差一天亡故，並將在同一天出殯，令她十分感傷。縣府社會處表示，林男前妻單親照顧2個小孩為列冊中低收入戶，並領有兒少補助，社會處已派員慰問，並將持續關心往後生活與就學相關事宜。

賴清美表示，58歲的林男是因為心肌梗塞，9月5日死亡，他罹癌的85歲父親相隔一天也往生，家人決定在9月21日一起為這對父子辦出殯。賴清美說，父子相差一天辭世，還同一天出殯，令人感嘆世事無常，也希望家屬節哀。

社會處指出，林姓男子和越南籍前妻育有13歲及11歲兩名子女，前妻與2子女均是列冊中低收入戶，小孩每人每月都領有兒童少年生活扶助費2197元，目前生活照顧與就學都由前妻負責，社會處並將持續關心子女往後生活與就學相關事宜。