最後身影曝！7旬翁領心臟藥騎車回家 倒草叢暴斃3天才被發現

72歲褚姓老翁，今年9月6日騎車至醫院看診拿藥，行經台北市士林區承德路五段、中正路口準備回家，疑似突然身體不適，停車在快車道倒臥草叢中，時過3天，直到今天上午10時許，環保局空氣檢測師至安全島旁空氣品質監測站發現翁死亡。警方到場勘查排除外力介入，今下午報請檢方司法相驗釐清死因。

環保局委外的31歲空氣檢測師，今早上班至士林承德路五段、中正路口，驚見老翁倒臥在草叢，急忙報案。警方鑑識小組到場，老翁全身僵硬已死亡多時，現場無打鬥痕跡，老翁身上無外傷，初步排除外力介入，老翁身旁有一頂安全帽及手提袋，手提袋內有新光醫院心臟用藥及健保卡等物，機車則停在路旁。

警方調閱監視器追查，老翁9月6日星期五上午至新光醫院領藥，騎著綠色機車準備回蘆洲住家，中午12點30分許，疑似身體突然不適，騎車行經承德路五段、中正路口，隨即停在快車道，走到有陰影遮蔽的安全島，隨後倒臥草叢，沒人發現。