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最後身影曝！7旬翁領心臟藥騎車回家 倒草叢暴斃3天才被發現

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

72歲褚姓老翁，今年9月6日騎車至醫院看診拿藥，行經台北市士林區承德路五段、中正路口準備回家，疑似突然身體不適，停車在快車道倒臥草叢中，時過3天，直到今天上午10時許，環保局空氣檢測師至安全島旁空氣品質監測站發現翁死亡。警方到場勘查排除外力介入，今下午報請檢方司法相驗釐清死因。

環保局委外的31歲空氣檢測師，今早上班至士林承德路五段、中正路口，驚見老翁倒臥在草叢，急忙報案。警方鑑識小組到場，老翁全身僵硬已死亡多時，現場無打鬥痕跡，老翁身上無外傷，初步排除外力介入，老翁身旁有一頂安全帽及手提袋，手提袋內有新光醫院心臟用藥及健保卡等物，機車則停在路旁。

警方調閱監視器追查，老翁9月6日星期五上午至新光醫院領藥，騎著綠色機車準備回蘆洲住家，中午12點30分許，疑似身體突然不適，騎車行經承德路五段、中正路口，隨即停在快車道，走到有陰影遮蔽的安全島，隨後倒臥草叢，沒人發現。

全案經通知家屬，家屬也稱老翁身體本來就不太好，遺體移往北市第二殯儀館，下午由檢察官相驗釐清死因，調查是否因心肌梗塞死亡或還有其他因素。

老翁倒臥草叢死亡3日，最後騎機車身影曝光。記者蕭雅娟／翻攝
老翁倒臥草叢死亡3日，最後騎機車身影曝光。記者蕭雅娟／翻攝
老翁倒臥草叢死亡，警方到場拉起封鎖線，將報請司法相驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝
老翁倒臥草叢死亡，警方到場拉起封鎖線，將報請司法相驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝
老翁倒臥草叢死亡，警方到場拉起封鎖線，將報請司法相驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝
老翁倒臥草叢死亡，警方到場拉起封鎖線，將報請司法相驗釐清死因。記者蕭雅娟／翻攝

心肌梗塞 環保局 車道 遺體

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