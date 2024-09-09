不滿女友被前男友糾纏 少年找7名友人毆人遭送辦
1名少年不滿女友的前男友分手後還不斷糾纏，找7名友人持棍棒將前男友押到員林市1處三合院打傷，還用手機拍下影片貼上臉書。彰化警方獲報循線逮捕8人，函送少年法庭偵辦。
彰化縣警察局員林分局1名員警今天指出，少年不滿女友的前男友，分手後還不斷糾纏，前男友8月29日特別從台中市來到彰化縣員林市，要跟少女見面，希望她回心轉意，少年得知此事，找7名友人持棍棒，將人押到員林市1處三合院。
少年和7名友人持棍棒打人，被打少年身穿橘色上衣，倒在地上，頭部鮮血直流，但少年等8人仍不打算停手，直到有民眾聽到打鬥聲，大聲詢問少年們在幹什麼，8人才一哄而散。
少年夥同7名友人打人的過程被人用手機拍下，貼上臉書（Facebook），而被打傷的少年事後向台中市警察局報案，中市警局9月6日將案件轉報員林分局。
員林分局調閱路口監視器畫面，循線將8人帶回分局，發現他們都未滿18歲，訊後以傷害、毀損、妨礙秩序等罪函送少年法庭偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言