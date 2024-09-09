影／男心肌梗塞倒下抽搐畫面曝光！咖啡店老闆急打119線上救回

新北市三重區某咖啡店昨晚有1個客人突發心肌梗塞昏迷，一度失去呼吸心跳，幸好119透過電話指導老闆做CPR，待救護人員趕抵接手救回性命。老闆想起驚險過程，難掩興奮直說透過電話救人，實在太厲害、太專業了！

三重區重新路三段聊國咖啡烘焙館負責人江政隆說，昨晚7時許，有1桌顧客3個人坐在一起喝咖啡聊天，其中1名56歲先生毫無預警突然緩緩側傾倒地，身體開始抽搐，把大家都嚇壞了。

同桌朋友發現他叫不醒，且漸漸失去呼吸心跳，店員見狀立刻打119求救。消防局表示，接獲報案立即派車，同時將電話轉給高級救護技術員，透過電話引導現場民眾先檢查患者生命徵象、操作CPR初步急救。

江政隆說他年輕時是海軍陸戰隊職業軍人，曾在部隊學過CPR，但退伍之後已經20年沒操作，昨晚其實很緊張，但電話中的女性指導員很有耐心，一步步引導他急救順序，甚至還播放節拍計的聲音，讓他按著節奏壓胸。

不僅如此，一方面要指導專業急救技巧，同時還兼顧施救者的狀態、給予心理支持，貼心鼓勵、詢問：「你有流汗嗎？那就對了、再堅持一下、加油！他快要被你救回了。」

過沒多久，重陽消防分隊救護車趕抵，一口氣來了6、7名救護員，接手CPR再經2次AED電擊，患者便恢復自主呼吸心跳，隨即轉送市立三重醫院，順利救回性命。