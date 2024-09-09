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高雄情侶陳屍租處 未交房租傳屍臭味房東開門嚇到報警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案，46歲劉姓男子和26歲朱姓女友租房，因未交房租，房東聯繫不上，上午前往租屋處找人，開門聞到撲鼻而來屍臭味，進屋赫見2人在房間內已死亡；警方獲報到場鑑識，初步研判無外力介入，2死者無明顯外傷，已報請檢察官相驗。

據了解，苓雅警分局警方於今天上午7時50分許接獲轄區武嶺街某公寓的屋主報案，指稱因租客劉姓男子和朱姓女友未交房租，聯絡不到人，因此用鑰匙開門進屋，聞到屍臭味，赫見2人在房間內已死亡。

警方獲報趕抵現場，發現劉、朱2人死亡多時，屍體已腫脹，滿屋屍臭味，鑑識人員鑑識採證，初步研判無外力介入痕跡，2死者身上無明顯外傷。

警方表示，由於劉、朱二人年齡差距將近1倍，雖初步排除他殺的可能，但仍報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案。示意圖。本報資料照
高雄市苓雅區武嶺街今天上午發生情侶陳屍租屋處案。示意圖。本報資料照

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