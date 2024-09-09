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中壢90歲嬤高溫35度走失 烈日走4K嘴唇發白警及時救援
桃園市中壢地區今天中午高溫到達35度，一名90歲陳姓阿嬤中午前獨自出門散步，至中午12時仍多未見回家，她兒子王男擔心母親安危焦急報案，警方出動警網巡邏車搜尋，終於在距離住家4公里馬路尋獲時，阿嬤嘴唇明顯發白，警方載回仁愛所喝水，與焦急等待的兒、媳團聚，她媳婦贈送小點心感謝員警找回阿嬤。
陳姓阿嬤的兒子表示，他母親有輕微失智症狀，平時出門散步，也只是在住家附近華勛地區的華祥二街走動，不會走出巷子，中午突然不見，家人發覺找了許久找不到，只好求助警察協助。
中壢警方表示，今天中午戶外氣溫飆高炎熱，警方據報陳姓阿嬤走失1個多小時，分析陳姓阿嬤走失動線，仁愛所巡邏網出動搜尋，警員陳永玄、曾若庭駕駛巡車，大約下午1時多，在陸軍專校後方的崁頂路看見陳姓阿嬤在烈日下行走約4公里，嘴唇發白，立即將她載回派出所與兒子團聚和補充水份，陳姓阿嬤的媳婦致贈餅乾感謝員警即時救援。
警方呼籲，老人出外，最好配戴容易辨識身份配件或縫製聯絡方式在衣物上，或申請愛心手鍊，分局偵查隊也提供指紋建檔服務，讓民眾申請建檔查詢，防範走失。
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