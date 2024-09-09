快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中保時捷718停路中被檢舉 警查貓膩揪出假車牌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局在今年7月間獲報，一輛市價300多萬元的保時捷718 Boxster停在巷內，妨礙交通，警方依照車牌號碼聯絡車主，未料車主卻說名下車輛不在該違規地點，警方察覺有異，懷疑有人懸掛假車牌，調閱30多支監視器畫面後，上月底查出張姓男子涉案，張辯稱，車牌是委由網路賣家訂製，因自己酒駕被扣牌，全案警詢後依偽造文書罪送辦。

第五警分局水湳所在7月17日獲報，北屯區中清路二段巷內有違規停車，警方獲報趕赴現場，發現有一輛保時捷停在巷子正中間，車內空無一人，且顯已影響其他用路人通行，警員依規定拍照開立逕行舉發單。

因該車違停影響巷弄人車通行甚鉅，除通報拖吊外，也致電車主到場移置車輛，但約一小時後，聯繫到該車車主卻表示名下車輛不在警方所述違規地點，警方察覺有異，立即返回違停地點查看，該輛保時捷已離開現場。

警方懷疑有人懸掛假車牌，，透過比對車行紀錄發現，發現該車有同一時間，出現在不同地點的不合理跡象，進一步調閱路口監視器畫面，發現原始車輛與違規車輛，雖然都是黑色保時捷，但兩輛車的外觀仍有細微差異

警方後續調閱了數十支路口監視器畫面，最終鎖定到涉案車輛，駛入北屯區景賢路一社區大樓地下車道，上月底前往搜索，查獲張姓男子（52歲）涉案，查扣兩面偽造車牌。

張男辯稱，2022年間因涉嫌酒駕遭扣牌，為避免車輛長時間未發動導致故障，今年3月中突發奇想，透過蝦皮網站搜尋，買到2面假牌，曾開上路三次。

全案警詢後依偽造文書罪函送台中地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例第12條第1巷3款依法告發。

第五警分局表示，有鑑於近日偽、變造車牌日益氾濫，影響民眾權益甚鉅，為有效遏止此一歪風行為，實施「淨牌專案」勤務，動員警力加強取締偽、變造車牌的違法行為，呼籲民眾勿以僥倖心態以身試法。

台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子駕駛黑色保時捷懸掛假車牌，因違規停車露餡，警方依法送辦。記者陳宏睿／翻攝

保時捷 假車牌 監視器 車主

延伸閱讀

豐原火車站「耳目一新」 警方強力取締違停近300件

前腳才抓違停！宜蘭警下秒「停紅線」買綠豆沙 遭開罰懲戒

保時捷「Turbo 50周年」101快閃　滿滿台灣限定商品等你入手！

粉紅保時捷遭惡搞貼滿「衛生棉」警方追查真相傻眼了

相關新聞

PTT留言要殺掉法官、檢察官 北市警找到他...身分竟是課輔師

台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，台北地院5日裁定羈押禁見，台灣第三大黨主席被收押，引起民眾廣大熱議，不少新聞...

影／台中保時捷718停路中被檢舉 警查貓膩揪出假車牌

台中市第五警分局在今年7月間獲報，一輛市價300多萬元的保時捷718 Boxster停在巷內，妨礙交通，警方依照車牌號碼...

8分鐘灌700cc調酒下肚！25歲工程師陳屍百貨公司廁所 初判死因出爐

一名25歲竹科工程師，昨天上午7點多被巡邏保全發現，陳屍台北市信義區松壽路的ATT 4 Fun的廁所，警方從監視器發現他...

影／竊盜通台中東區偷貨車 30分鐘被警壓地吃土落網

台中市陳姓男子涉竊盜案，今年8月已被檢方發布通緝，陳在前天行經東區建國市場時，發現一輛貨車鑰匙沒拔，陳將貨車順手開走，警...

台南新營拖板車轉彎與機車碰撞 75歲老翁命喪輪下

台南市新營區今近午傳出死亡車禍，1輛滿載鋼構的拖板車路口轉彎時與直行機車碰撞，騎士命喪輪下，詳細車禍原因，警深入調查中。

撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能幫浦消防車報到

台南市有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，但高壓細水霧設備，可安裝在皮卡車上改裝為幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。