影／台中保時捷718停路中被檢舉 警查貓膩揪出假車牌

台中市第五警分局在今年7月間獲報，一輛市價300多萬元的保時捷718 Boxster停在巷內，妨礙交通，警方依照車牌號碼聯絡車主，未料車主卻說名下車輛不在該違規地點，警方察覺有異，懷疑有人懸掛假車牌，調閱30多支監視器畫面後，上月底查出張姓男子涉案，張辯稱，車牌是委由網路賣家訂製，因自己酒駕被扣牌，全案警詢後依偽造文書罪送辦。

第五警分局水湳所在7月17日獲報，北屯區中清路二段巷內有違規停車，警方獲報趕赴現場，發現有一輛保時捷停在巷子正中間，車內空無一人，且顯已影響其他用路人通行，警員依規定拍照開立逕行舉發單。

因該車違停影響巷弄人車通行甚鉅，除通報拖吊外，也致電車主到場移置車輛，但約一小時後，聯繫到該車車主卻表示名下車輛不在警方所述違規地點，警方察覺有異，立即返回違停地點查看，該輛保時捷已離開現場。

警方懷疑有人懸掛假車牌，，透過比對車行紀錄發現，發現該車有同一時間，出現在不同地點的不合理跡象，進一步調閱路口監視器畫面，發現原始車輛與違規車輛，雖然都是黑色保時捷，但兩輛車的外觀仍有細微差異

警方後續調閱了數十支路口監視器畫面，最終鎖定到涉案車輛，駛入北屯區景賢路一社區大樓地下車道，上月底前往搜索，查獲張姓男子（52歲）涉案，查扣兩面偽造車牌。

張男辯稱，2022年間因涉嫌酒駕遭扣牌，為避免車輛長時間未發動導致故障，今年3月中突發奇想，透過蝦皮網站搜尋，買到2面假牌，曾開上路三次。

全案警詢後依偽造文書罪函送台中地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例第12條第1巷3款依法告發。