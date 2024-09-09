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PTT留言要殺掉法官、檢察官 北市警找到他...身分竟是課輔師

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，台北地院5日裁定羈押禁見，台灣第三大黨主席被收押，引起民眾廣大熱議，不少新聞報導被轉貼到論壇PTT上，孰料，有民眾發現，有網友在媒體新聞的轉貼報導下留言「大卡車躍躍欲試」，又在討論館長要把人救出來的貼文下留言稱「要先殺掉法官和檢察官！」，引來民眾報警。

北市刑大指出，接獲民眾報案，有網友於9月7日在批踢踢實業坊留言「要先殺掉法官和檢察官！」、「大卡車躍躍欲試」等恐嚇字眼，為避免造成社會恐慌，立刻追查留言帳號並比對網路資料。

北市刑大說，8日中午12時45分獲報，於8日下午2時30分，發現是楊姓男子（48歲）所為，通知他到案說明，警詢後依刑法第305條恐嚇危害安全罪，函送台北地檢署偵辦。

據了解，楊男在新北市某課後輔導老師任職，主要教導國小生，他表示，因為看到新聞報導太氣憤了，激動了一點才留言，並不是真的要殺人。

北市刑大呼籲，言論自由是普世價值，政治立場不同應彼此互相尊重，以理性和平方式看待，若言論或訊息內容，已涉及公眾及人身安全恐嚇並引起大眾及個人恐慌，可能觸犯恐嚇危安罪，將依法究辦。

有網友於9月7日在批踢踢實業坊留言「要先殺掉法官和檢察官！」等恐嚇字眼。圖／擷取自批踢踢實業坊
有網友於9月7日在批踢踢實業坊留言「要先殺掉法官和檢察官！」等恐嚇字眼。圖／擷取自批踢踢實業坊

恐嚇

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