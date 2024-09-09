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有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

影／竊盜通台中東區偷貨車 30分鐘被警壓地吃土落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子涉竊盜案，今年8月已被檢方發布通緝，陳在前天行經東區建國市場時，發現一輛貨車鑰匙沒拔，陳將貨車順手開走，警方獲報後，透過車行紀錄，發現陳正開往北屯區方向，警方趕赴現場，發現陳行竊的貨車後，趁陳停等紅燈時抓人，將陳壓制在地，全案依通緝、竊盜等罪，移送台中地檢署偵辦。

第三警分局東區分駐所在7日上午9時許獲報，東區建國市場內有輛貨車，因司機臨停卸貨，將鑰匙就放在車上，隨即遭陳姓慣竊（44歲）開走。

警方透過車行紀錄，馬上鎖定陳開車前往北屯區，警方追上後在北屯區東山路趁陳停等紅燈時，將陳壓制在地，從報案至查獲不到30分鐘，警方另外查出，陳已被通緝身分，全案訊後依竊盜、通緝等罪，解送台中地檢署歸案。

第三警分局呼籲，民眾臨時停車時應避免怠速且熄火，做好防竊措施避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民財產安全。

台中市陳姓慣竊在前天行經東區時，開走一輛未拔鑰匙的貨車，警方獲報後30分鐘內即在北屯區抓到人。圖／摘自臉書八卦村-行車紀錄器影片上傳中心
台中市陳姓慣竊在前天行經東區時，開走一輛未拔鑰匙的貨車，警方獲報後30分鐘內即在北屯區抓到人。圖／摘自臉書八卦村-行車紀錄器影片上傳中心

東區 竊盜 通緝

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