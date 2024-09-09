撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能幫浦消防車報到

台南市有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，但高壓細水霧設備，可安裝在皮卡車上改裝為幫浦消防車，方便搶救狹小巷弄住宅火警。台南在地4家企業今天在台南市消防局共捐出價值750萬元幫浦消防車，及高壓細水霧設備，協助打火兄弟救災。

寯陽實業公司捐贈價值450萬元幫浦消防車1輛。上嘉行銷公司、皇龍建設及富凰建設公司，聯合捐贈價值300萬元高壓細水霧設備5套，由台南市副市長葉澤山代表接受捐贈，並回贈感謝獎牌。

4家企業均為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈高壓細水霧車輛及設備，將專門安裝運用於機動車輛上高壓細水霧設備，改裝至現有的災情勘查皮卡車上。

消防人員說，高壓細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、移動式幫浦、水箱、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船鉤等多功能救災設備；後側背負客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型，分為建築物火災、山林火災、山域及水域救援等，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。