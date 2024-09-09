撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能幫浦消防車報到
台南市有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，但高壓細水霧設備，可安裝在皮卡車上改裝為幫浦消防車，方便搶救狹小巷弄住宅火警。台南在地4家企業今天在台南市消防局共捐出價值750萬元幫浦消防車，及高壓細水霧設備，協助打火兄弟救災。
寯陽實業公司捐贈價值450萬元幫浦消防車1輛。上嘉行銷公司、皇龍建設及富凰建設公司，聯合捐贈價值300萬元高壓細水霧設備5套，由台南市副市長葉澤山代表接受捐贈，並回贈感謝獎牌。
4家企業均為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈高壓細水霧車輛及設備，將專門安裝運用於機動車輛上高壓細水霧設備，改裝至現有的災情勘查皮卡車上。
消防人員說，高壓細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、移動式幫浦、水箱、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船鉤等多功能救災設備；後側背負客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型，分為建築物火災、山林火災、山域及水域救援等，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。
消防局災害搶救科人員說，改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水又導電絕緣的特點，當接受派遣時，可以游刃有餘的快速穿梭在巷弄之間，大樓地下室也都能直接開進去，可以快速的抵達現場，放水量每分鐘僅22公升，相較於傳統動則400公升以上的出水量，耗水僅需20分之1，能大幅度減少救災時所衍生的水損。
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