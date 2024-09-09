犯罪起手式？ 北市議員爆：社群平台販售偽造車牌隨處可見

變造車牌事件層出不窮，還有人甚至明目張膽在社群平台販賣，抓不勝抓。不肖業者能替車主客製化車牌，從2000元到15000元不等，台中在8月就查獲91件異常車牌，議員批評北市警局毫無作為，要求北市加強取締。

偽造車牌案件近來層出不窮，更被視為「犯罪起手式」，嚴重危害治安。

張斯綱指出，業者從國外進口變造車牌，並以高於成本2倍以上的價格轉售給民眾，依照「等級」不同，機車車牌的價格最低為2000元，汽車則從6000元到15000元不等，還能「客製化」，透過社交平台，如抖音、Facebook社團、LINE等，以私訊方式交易，導致市場上充斥著偽造車牌。

張斯綱提到台中案例，他說中市警局今年8月利用掌上型「即時車牌辨識系統」，加強巡邏、攔檢，短短1個月就查獲5件使用偽造或變造車牌、75件使用吊銷或註銷牌照、5件車牌借供他車行駛，以及其他牌照違規6件，共91件車牌異常情形。

議員顏若芳說，台北市號稱「智慧城市」，警察局更每年編列預算採購先進設備，如今在查獲變造車牌的部分，卻只能用員警的肉眼來辨識，相形見絀，且現在網路上隨手一查，就可查到大量車牌買賣資訊，北市警察局多年來不僅查緝技術落後，更可說是毫無作為，難道台北市還停留在原始社會嗎？實在令人詫異。