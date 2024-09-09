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影／淡水慣竊深夜打赤膊辯稱跑步 車內93綑電纜都是偷來的

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自己在跑步運動，但是停旁邊的車內竟有93綑電纜線，經工地主任指認，他才坦承行竊。

淡水警分局竹圍派出所員警2日凌晨1時許，巡邏至中正東路二段某工地，發現1輛轎車停在圍牆邊，覺得可疑，靠近查看發現車內堆滿數十綑電纜線，更令人懷疑。

沒多久34歲黃姓男子打赤膊、氣喘吁吁走近，員警詢問之下，他辯稱自己開車來這邊跑步運動。後來請工地主任到場，清點儲藏室發現失竊93綑電纜線，價值約27萬元，全在黃男的車內，員警還在旁邊草叢找到1把油壓剪及工地被破壞的大門鎖頭。

事後調閱附近監視器，發現黃姓慣竊和另1名男子，手拎著鞋子、打赤腳，左顧右盼朝建築工地後門走去。警詢後將黃男依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，同時持續追查趁隙逃脫的共犯。

警方呼籲，工地應雇請保全人員並裝置警報系統，若存放高價值材料與設備，建議妥善規畫儲存空間並上鎖，才能降低失竊風險。

淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，共被偷走93綑電纜線，價值約27萬元，全在黃姓慣竊的車內。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，共被偷走93綑電纜線，價值約27萬元，全在黃姓慣竊的車內。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自己在跑步運動，但是停旁邊的車內竟有93綑電纜線，經工地主任指認，他才坦承行竊。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自己在跑步運動，但是停旁邊的車內竟有93綑電纜線，經工地主任指認，他才坦承行竊。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，共被偷走93綑電纜線，價值約27萬元，全在黃姓慣竊的車內。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，共被偷走93綑電纜線，價值約27萬元，全在黃姓慣竊的車內。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自己在跑步運動，但是停旁邊的車內竟有93綑電纜線，經工地主任指認，他才坦承行竊。記者林昭彰／翻攝
淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自己在跑步運動，但是停旁邊的車內竟有93綑電纜線，經工地主任指認，他才坦承行竊。記者林昭彰／翻攝

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