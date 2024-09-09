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桃園改裝車深夜聚集 騎士見警扣牌竟嗆：你什麼態度
桃園市大園區昨凌晨出現大批改裝車輛聚集，數10名黑衣人聚集在國際路三段，站在路邊及中央分隔島占用道路，噪音聲響震耳欲聾，警方到場後舉發無照駕駛、使用註銷牌照及照後鏡損壞不予修護等交通違規共6件，其中一輛機車遭扣牌，騎士還頻大聲嗆警，態度相當囂張。
有網友PO出影片，昨凌晨大批改裝機車、汽車成群結隊「遊行」，自桃園市蘆竹區海山路一段一路往大園區前進，轟隆隆巨響劃破天際，一群人將改裝車牌貼上黑色膠帶擋住車號上路，有些人未戴安全帽，一路闖紅燈相當囂張，隨即在大園區國際路三段聚集，現場目測超過數十名黑衣人，各自站在路邊及中央分隔島。
警方到場後針對違規項目開罰，結果現場一輛機車因違規遭扣牌，騎士心生不滿，竟態度囂張頻飆罵員警「警察不是為人民服務的單位嗎？」、「我欠你的喔？你什麼態度啦」、「態度在差什麼東西」等，警方聞聲則回應騎士依規定處理，畫面全被附近民眾拍下。
對此大園分局指出，昨凌晨4點多執行防制危險駕車勤務期間，行經大園區國際路三段581號超商前發現多輛汽機車聚集，警方現場盤檢發現其中一輛重機車使用註銷的牌照，依規定舉發並扣留牌照。
大園警方當晚舉發無照駕駛、使用註銷牌照、照後鏡損壞不予修護等交通違規共6件，警方將持續加強防制危險駕車勤務，以維護交通安全，另針對經常競速路段會加強巡邏攔查，遏止危駕行為。
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