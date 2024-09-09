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宜蘭救護車載送患者就醫反被撞 病人飽受驚嚇再接駁轉送
宜蘭市中山路與公園路口今天發生載送病人的救護車與小貨車交通事故，造成救護車車頭受損，車內26歲女患者原本身體不適請救護車送醫，撞車後更是飽受驚嚇，縣消防局改派由其他救護車接駁送醫。2車司機沒有受傷，也無酒駕，肇事原因調查中。
車禍發生在今天上午10點多，26歲女患者因為噁心嘔吐，打電話請求救護車載送要到羅東博愛醫院就醫。救護車由北往南直線行駛到公園路口，對向小貨車由南往北，正好要左轉進入公園路，兩車在路口撞上，造成救護車右前車頭受損，貨車右後車斗也有損傷。
原本要載送病人到醫院的救護車出了車禍，造成車內女患者驚嚇難受，縣消防局立即調派壯圍91車接駁，協助把患者送到博愛醫院，林姓貨車男司機62歲，兩車駕駛均無酒駕，肇事原因正調查釐清中。
縣消防局表示，救護車上有2名執勤同仁與1患者，小貨車2人，共5人都沒有受傷，請用路人看到救護車應該禮讓，以免延誤救護黃金時間。宜蘭分局呼籲，車輛行經路口務必減速，若遇到救護車鳴笛執行勤務，應減速避讓，以維護安全。
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