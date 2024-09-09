快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭救護車載送患者就醫反被撞 病人飽受驚嚇再接駁轉送

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市中山路與公園路口今天發生載送病人的救護車與小貨車交通事故，造成救護車車頭受損，車內26歲女患者原本身體不適請救護車送醫，撞車後更是飽受驚嚇，縣消防局改派由其他救護車接駁送醫。2車司機沒有受傷，也無酒駕，肇事原因調查中。

車禍發生在今天上午10點多，26歲女患者因為噁心嘔吐，打電話請求救護車載送要到羅東博愛醫院就醫。救護車由北往南直線行駛到公園路口，對向小貨車由南往北，正好要左轉進入公園路，兩車在路口撞上，造成救護車右前車頭受損，貨車右後車斗也有損傷。

原本要載送病人到醫院的救護車出了車禍，造成車內女患者驚嚇難受，縣消防局立即調派壯圍91車接駁，協助把患者送到博愛醫院，林姓貨車男司機62歲，兩車駕駛均無酒駕，肇事原因正調查釐清中。

縣消防局表示，救護車上有2名執勤同仁與1患者，小貨車2人，共5人都沒有受傷，請用路人看到救護車應該禮讓，以免延誤救護黃金時間。宜蘭分局呼籲，車輛行經路口務必減速，若遇到救護車鳴笛執行勤務，應減速避讓，以維護安全。

宜蘭救護車載送患者要到醫院就醫，卻在路口與小貨車發生車禍，救護車上病人飽受驚嚇，再由其他救護車接駁轉送到醫院。記者戴永華／攝影
宜蘭救護車載送患者要到醫院就醫，卻在路口與小貨車發生車禍，救護車上病人飽受驚嚇，再由其他救護車接駁轉送到醫院。記者戴永華／攝影

患者 救護車 酒駕

延伸閱讀

影／桃園男到宜蘭澳花溯溪重摔骨折 消防員陡峭山路艱險救人畫面曝

為拚升遷考潛水證照？消防員墾丁溺水急救無效 中市消防局：非必要項目

11國750名選手較勁 鐵人三項亞錦賽暨全國賽冬山河登場

嘉義168縣道休旅車一頭撞上路肩砂石車 害死37歲女乘客

相關新聞

犯罪起手式？ 北市議員爆：社群平台販售偽造車牌隨處可見

變造車牌事件層出不窮，還有人甚至明目張膽在社群平台販賣，抓不勝抓。不肖業者能替車主客製化車牌，從2000元到15000元...

老翁倒臥安全島草叢死亡多日！清潔隊員急報案 無外傷有醫院藥袋

72歲褚姓老翁，今天上午遭清潔隊員發現，倒臥在台北市士林區承德路五段、中正路口安全島草叢，已死亡多日，警方到場初步排除外...

中捷砍人案後...台中捷警改小區域巡邏 4分至8分趕到場

台中捷運在今年5月21日發生砍人案，釀二人受傷，涉案洪姓男子被依殺人未遂罪起訴，目前在台中地院審理，不過台北有民代質疑，...

8分鐘灌700cc調酒下肚！25歲工程師陳屍百貨公司廁所 初判死因出爐

一名25歲竹科工程師，昨天上午7點多被巡邏保全發現，陳屍台北市信義區松壽路的ATT 4 Fun的廁所，警方從監視器發現他...

花蓮父子渡溪被沖走身亡 媽媽淚喊：弟弟要跟爸爸會合

花蓮昨天午後對流雲系發展旺盛，山區下起大雨，一行8車21人到山邊戲水，31歲林姓爸爸開車載著2歲兒子渡清昌溪時遭溪水翻覆...

影／淡水慣竊深夜打赤膊辯稱跑步 車內93綑電纜都是偷來的

新北市淡水區某建築工地2日凌晨遭竊賊闖入，恰巧警方巡邏經過發現，當場逮到打赤膊滿身大汗、氣喘吁吁的34歲慣竊，他還辯稱自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。