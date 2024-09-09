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中捷砍人案後...台中捷警改小區域巡邏 4分至8分趕到場

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中捷運在今年5月21日發生砍人案，釀二人受傷，涉案洪姓男子被依殺人未遂罪起訴，目前在台中地院審理，不過台北有民代質疑，台北捷警有超過四成的到場時間都超過10分鐘，引發關注。台中市捷運警察隊表示，中捷砍人案發生後，調整勤務方式，改為小區域巡邏，8到11名警員會在6個站體，來回巡邏，18個捷運站另配置21輛機車，機動運用，依今年六月至八月的報案紀錄，捷警隊到場時間在四分鐘至八分鐘。

台中捷運長16.71公里，計有18站，台中市警局捷運警察隊編制員額有70人，預算員額45人、現有警力44人，外勤警力32人，勤務運作配合中捷營運時間，以06-16時（清晨6點至下午4點）及15-01（下午3點至凌晨1點）等2個時段執勤，並採線上交接班，勤務不中斷；扣除輪休人員，平均每時段約有8至11名員服勤。

台中捷運警察隊表示，中捷砍人案後，調整勤務方式，改以「小區域巡邏」方式，將18站分為3個區塊，每六站為一單位，會有8至11名警員來回巡邏、車站守望，護車比率達31％至37％，另外捷運站體所轄的第二、第四、第六、烏日警分局，加強站體巡簽密度、守望勤務，每2至4小時有一班，協防捷運安全。

經查，台中捷運警察從今年5月21日發生中捷砍人案後，一共接到妨害秘密、協助救護病患、糾紛、偷拍等6件通報案件，捷警都能在4分鐘至8分鐘內趕抵現場處理。

台中捷運在今年5月發生砍人案，捷運警察隊利用小區域巡邏，增加見警率，縮短到場時間。圖／聯合報系資料照片
台中捷運在今年5月發生砍人案，捷運警察隊利用小區域巡邏，增加見警率，縮短到場時間。圖／聯合報系資料照片

台中捷運 警察

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