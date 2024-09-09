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8分鐘灌700cc調酒下肚！25歲工程師陳屍百貨公司廁所 初判死因出爐
一名25歲竹科工程師，昨天上午7點多被巡邏保全發現，陳屍台北市信義區松壽路的ATT 4 Fun的廁所，警方從監視器發現他前一晚多次進出廁所嘔吐，今天相驗後真相大白，原來竟是他在七日晚間參加酒吧的調酒比賽，8分鐘內狂700cc伏特加混合「斷魂百香果」調酒，死亡原因推測：急性酒精中毒或是嘔吐物阻塞氣管，但得經法醫解剖才知真正死因。
保全員是在8日上午7時17分巡邏百貨公司，發現B2男廁有25歲張姓男子坐在馬桶上沒有回應，隨即通報119到場，警消發現他無呼吸心跳，明顯死亡。
警方調閱附近監視器畫面發現，張姓男子前一晚曾在附近酒吧飲酒，並參加酒吧所舉辦的調酒比賽，他在8分鐘內喝了700cc的伏特加加百香果調酒，接著就到店內洗手間上廁所，數分鐘後內多次進出廁所，之後就沒有離開。
檢方相驗初判，男子疑似急性酒精中毒，或是酒醉嘔吐引發氣管梗塞致死，但要再剖檢遺體才能釐清。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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