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木柵聖母宮遶境回宮 2陣頭當街開打...他持「神棍」攻擊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市文山區的「木柵胡家天上聖母宮」昨天遶境結束回宮，孰料兩個陣頭因為爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執，現場部署警力，立刻逮捕鬧事的50歲陳姓男子和30歲林姓男子，並約制現場，事後將擴大調閱監視器畫面，釐清其餘涉案人，一併依聚眾鬥毆罪送辦。

文山一警方指出，昨天晚上7時45分執行「胡家天上聖母宮繞境勤務」，發現扛轎的胡家天上聖母陣頭跟汐止開廣宮陣頭突然打起來，立刻介入制止，釐清發現，雙方是在爭搶謝神順序，由於街道窄小，碰撞就爆發肢體衝突。

胡家天上聖母的陳男，涉嫌持神轎的棍子攻擊對方，而開廣宮的林男也不是省油的燈，直接徒手反擊，火爆情緒瞬間點燃周邊群眾，整個衝突經過全被現場民眾錄下，並上傳網路。

警方當場逮捕陳男和林男，事後再調閱現場監視器畫面，把涉案人通知到案，依聚眾鬥毆罪送辦。

木柵胡家天上聖母宮昨天遶境結束回宮，兩個陣頭因爲爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執。記者翁至成／翻攝
木柵胡家天上聖母宮昨天遶境結束回宮，兩個陣頭因爲爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執。記者翁至成／翻攝
木柵胡家天上聖母宮昨天遶境結束回宮，兩個陣頭因爲爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執。記者翁至成／翻攝
木柵胡家天上聖母宮昨天遶境結束回宮，兩個陣頭因爲爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執。記者翁至成／翻攝

監視器 陣頭 鬥毆

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