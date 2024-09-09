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花蓮父子渡溪被沖走身亡 媽媽淚喊：弟弟要跟爸爸會合

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮昨天午後對流雲系發展旺盛，山區下起大雨，一行8車21人到山邊戲水，31歲林姓爸爸開車載著2歲兒子渡清昌溪時遭溪水翻覆被沖走。昨晚父親被發現大體，今天在親友與消防搜救人員找尋下，在溪口發電廠攔砂柵前發現男童，已沒有生命跡象，媽媽淚喊「弟弟要跟爸爸會合喔」，哀慟不已。

昨天壽豐溪水暴漲，台電人員今天早上前往壽豐溪溪口發電廠進水口排砂水門檢查設備。由於水門距離昨天發現的林姓爸爸遺體距離僅約300公尺，家屬親友認為男童可能會在該處，因此一同協尋。在10時36分左右疑似看到人體在攔砂柵前面，台電拉開水門排水降低水位後，發現男童已經沒有生命跡象。

男童媽媽今天一早在溪邊哭喊「弟弟，我們回家了好嗎」，還帶兒子喜歡的小被被，希望他趕快出現；但男童仍成一具冰冷遺體，媽媽在臉書寫下「弟弟，媽媽帶你回家了，你要跟爸爸會合喔」，心情十分悲痛，許多親友留言請媽媽節哀。

消防局第二大隊大隊長吳佳奇表示，今天投入搜救人員52名，空拍機5台，其中有一半的人力在父親發現的地點附近找尋，也在周邊擴大搜尋，家屬在產業道路上發現攔砂柵欄附近有男童身影，現場拉起查看已明顯死亡，離父親發現的位子只有300公尺左右，而事故地點距離發現地點直線距離約4.5公里。

消防局今天澄清，經檢視該事故地點道路是「輔導會礦區產業道路」，並非前往二子山溫泉的「西林林道」，判斷8車21人昨前往該處戲水消暑，返程時遇溪水暴漲沖走車輛。

昨天林姓父親開車載著兒子渡清昌溪時，遭溪水翻覆被沖走，男童今天上午在壽豐鄉溪口發電廠攔砂柵欄被發現，已明顯死亡。圖／花蓮縣消防局提供
昨天林姓父親開車載著兒子渡清昌溪時，遭溪水翻覆被沖走，男童今天上午在壽豐鄉溪口發電廠攔砂柵欄被發現，已明顯死亡。圖／花蓮縣消防局提供

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