快訊

搶親新光金邁向關鍵7天中信金坐等台新金加碼再掀底牌

提姚立明任大法官是賴清德「借刀殺人」立威穩贏之計？

京華城案羈押禁見 律師團今聲明：柯文哲不抗告了！

新人站高雄輕軌拍婚紗 新郎半夜去電警「自首」致歉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，讓目擊者怒批「整車的人都等你們就好啦」；高捷表示最高可開罰7500元；新郎楊姓男子看到媒體報導，自知闖下大禍，今晨去電警方「自首」，坦承行為不對向外界致歉。

目擊的網友昨在網路社群Threads貼文指，輕軌還沒開到這麼近的時候，他前面喇叭提醒已經按很久了，結果他們完全不讓欸，硬要進去拍完才要讓？後面還很緩慢離開，整車的人都等你們就好啦，要當輕軌司機應該要有很多耐心吧。

目擊網有事後將影片放置社群媒體Threads，其他網友留言指「他們已經踩到軌道的草皮區了」、「旁邊的工作人員也不阻止還一直拍」、「不尊重！影響大眾運輸」、「把輕軌當玩具了」、「他們沒遇到開窗大罵的，真的當司機塑膠」、「這司機人已經很好了，之前看過那種真的很生氣，就直接喇叭一路按到底」。

高雄捷運警察隊指出，獲報後配合高捷公司調查，經調閱輕軌監視系統畫面，案發處位處美術館路與美術南二路口，並無監視器影像可供追查。

警方正持續追查之際，今天凌晨0時10許，28歲楊姓男子主動向捷警員警告知，自稱是闖入輕軌新人的新郎，因在網路看到媒體報導，於是主動打電話來向警方「自首」。

據了解，楊男聲稱不知道站輕軌拍婚紗照是違法的，指在網路搜尋高雄適合拍攝婚照的戶外地點，其中一處係美術館園區，遂於昨天上午11時許，與婚紗公司人員一同前往，並進入輕軌軌道區拍照，於拍照時，適逢有輕軌列車經過並按喇叭示警，後來有移動至旁邊拍照。

捷警表示，已和楊男取得聯繫，楊男近日會到案說明，並將依違反大眾捷運法第50條1項3款予以開單舉發，最高可處7500元罰鍰。

高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads
高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads
高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads
高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads
高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads
高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，新郎今晨打電話向警方自首並致歉。圖／取自Treads

婚紗照 美術館 輕軌

延伸閱讀

新人站高雄輕軌軌道驚險拍婚紗 「遭按喇叭不讓」惹怒眾人

遇重大緊急事故高雄捷警如何因應 警公布答案

今晚登場快衝！淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」閉幕煙火秀 打造夢幻港灣夜

直達廣東珠海 澳門輕軌橫琴線下半年啟用

相關新聞

大學男內急超商偷衛生紙起訴 法官引用「八尺門」金句判決

「一個人要有多幸運才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔，而我們擁有絕對的權力對罪犯殘忍」雲林縣陳姓...

花蓮吉普車渡溪遭沖走 攔砂壩附近找到2歲男童遺體

花蓮昨天午後對流雲系發展旺盛，山區下起大雨，在萬榮鄉二子山產業道路，有輛車要渡清昌溪時遭溪水翻覆，車上林姓父子2人被沖走...

台中消防員墾丁潛水亡 同事憾「很棒前輩」檢今相驗

台中市消防局第五救災救護大隊組員張士昌，自費、自假參加潛水課程，昨於屏東縣恆春鎮後壁湖海域潛水時被同行的人發現「怪怪的」...

桃園3歲童撞頭大失血 攔小黃路不熟…急求助巡邏警

桃園市桃園區一名3歲女童昨晚在家中跌倒撞破頭，大量出血急需送醫，媽媽抱著她攔計程車趕往醫院，但司機是外地人不了解路況，恰...

小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

一輛小型巴士疑似沒注意到限高，今天早上7時53分，莫名駛入信義區基隆路車行地下道，結果車頂慘遭「掀頭皮」，造成3人送醫。...

木柵聖母宮遶境回宮 2陣頭當街開打...他持「神棍」攻擊

台北市文山區的「木柵胡家天上聖母宮」昨天遶境結束回宮，孰料兩個陣頭因為爭搶謝神順序，當街互相叫囂爭執，現場部署警力，立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。