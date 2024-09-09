新人站高雄輕軌拍婚紗 新郎半夜去電警「自首」致歉

高雄市一對新人昨闖入輕軌有「龍貓隧道」美名的美術館站拍婚紗照，列車進站按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，讓目擊者怒批「整車的人都等你們就好啦」；高捷表示最高可開罰7500元；新郎楊姓男子看到媒體報導，自知闖下大禍，今晨去電警方「自首」，坦承行為不對向外界致歉。

目擊的網友昨在網路社群Threads貼文指，輕軌還沒開到這麼近的時候，他前面喇叭提醒已經按很久了，結果他們完全不讓欸，硬要進去拍完才要讓？後面還很緩慢離開，整車的人都等你們就好啦，要當輕軌司機應該要有很多耐心吧。

目擊網有事後將影片放置社群媒體Threads，其他網友留言指「他們已經踩到軌道的草皮區了」、「旁邊的工作人員也不阻止還一直拍」、「不尊重！影響大眾運輸」、「把輕軌當玩具了」、「他們沒遇到開窗大罵的，真的當司機塑膠」、「這司機人已經很好了，之前看過那種真的很生氣，就直接喇叭一路按到底」。

高雄捷運警察隊指出，獲報後配合高捷公司調查，經調閱輕軌監視系統畫面，案發處位處美術館路與美術南二路口，並無監視器影像可供追查。

警方正持續追查之際，今天凌晨0時10許，28歲楊姓男子主動向捷警員警告知，自稱是闖入輕軌新人的新郎，因在網路看到媒體報導，於是主動打電話來向警方「自首」。

據了解，楊男聲稱不知道站輕軌拍婚紗照是違法的，指在網路搜尋高雄適合拍攝婚照的戶外地點，其中一處係美術館園區，遂於昨天上午11時許，與婚紗公司人員一同前往，並進入輕軌軌道區拍照，於拍照時，適逢有輕軌列車經過並按喇叭示警，後來有移動至旁邊拍照。