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大學男內急超商偷衛生紙起訴 法官引用「八尺門」金句判決

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

「一個人要有多幸運才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔，而我們擁有絕對的權力對罪犯殘忍」，雲林縣陳姓大學男生到超商想廁所，順手牽羊架上一包10元衛生紙急用，被以竊盜罪起訴，陳母陪同出庭陳述兒子患有多重疾病使然，雲林地方法院法官查明原因後，判決文引用「八尺門辯護人」影劇中這段感性對話，判處陳男免刑。

21歲陳姓男大學生，今年4月間因忽然急著想上廁所，即進入虎尾一間超商順手取走架上一包10元的隨身包衛生紙，被店員發現報警，調監視器罪證確鑿被移送法辦，檢察官以竊盜罪向雲林地方法院聲請簡易判決。經雲林地方法院法官王子榮審理後，今天判處陳男免刑。並以感性言詞寫下判決文，說明案情內容和審判過程。

判決文指出，斟酌被告雖犯竊盜，但竊取一包衛生紙價值低微，且被害人已表原諒；尤其被告的犯罪動機，確與其生理需求有很大關係，因被告自幼患有腸躁症，經常有上洗手間的需求，案發當日也因在超商突有如廁需求，才順手拿取一包價值10元衛生紙。

此外，診斷證明佐證被告患有智能不足、焦慮症及糖尿病等多重疾病，目前雖就讀大學，但從其母親陪同出庭的陳述，被告的養育過程，不單只給予溫飽，她更不放棄，期待給予更多培育，為將來在社會具備自給自足的能力，像是正常孩子一樣長大、生活，這般養育過程極不容易，並非一朝一夕而是望水穿石的點滴累積。

法官認為被告沒有前科，再以行竊動機、情節輕微來看，被告經此刑事訴訟程序，應足以心生警惕，若再對被告量處刑罰，造成一家煎熬，對其生活不僅沒幫助，更非實現刑罰正義的表徵，也可能因而烙下了刑罰的印記，該案雖聲請簡易判決處刑，可判易科罰金，可是相較於有更多元的處遇方式，這樣的起訴令人無法認同。

「一個人要有多幸運，才能像諸位一樣，坐在這個舒服的位置上，認定這個世界十分溫柔，而我們擁有絕對的權力對罪犯殘忍」，最後法官引用「八尺門辯護人」影劇中感性的對話，判處被告免刑。

雲林縣一名大學男內急在超商偷了一包10元衛生紙被起訴聲請簡判，法官查明原因後，引用「八尺門」影劇金句，判被告免刑。記者蔡維斌／攝影
雲林縣一名大學男內急在超商偷了一包10元衛生紙被起訴聲請簡判，法官查明原因後，引用「八尺門」影劇金句，判被告免刑。記者蔡維斌／攝影

衛生紙 雲林

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