花蓮吉普車渡溪遭沖走 攔砂壩附近找到2歲男童遺體

花蓮昨天午後對流雲系發展旺盛，山區下起大雨，在萬榮鄉二子山產業道路，有輛車要渡清昌溪時遭溪水翻覆，車上林姓父子2人被沖走，林父昨晚被發現大體，2歲男童失蹤。林母今天在溪邊哭喊「弟弟回家了」，還帶兒子小被被，男童今天上午10時30分左右在攔砂壩被發現，已明顯死亡。

花蓮山區昨天中午過後大雨，花蓮市林姓男子共8車21人前往「太魯閣七雄」之一的二子山遊玩，返程時遇清昌溪水暴漲，林帶著二歲幼子駕車冒險渡溪，不慎車輛翻覆被沖走，昨深夜10時林男遺體在距離翻覆地點約3.5公里被尋獲。

目擊的友人向消防人員說，溪水淹沒便道後，林男見溪水仍不高，認為自己的車子有四輪傳動系統要嘗試過溪，如果順利通過，其他人可跟進；只是林開到一半溪水再度暴漲淹沒輪胎，車子一度停下後試圖返回，卻被洶湧的溪水衝擊翻覆，2人瞬間失去蹤影，眾人趕緊報案。