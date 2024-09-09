台中消防員墾丁潛水亡 同事憾「很棒前輩」檢今相驗

台中市消防局第五救災救護大隊組員張士昌，自費、自假參加潛水課程，昨於屏東縣恆春鎮後壁湖海域潛水時被同行的人發現「怪怪的」，疑漸失去意識，拉上岸無生命跡象，經醫院打強心針急救一度恢復心跳，但因硬腦膜下出血，無法自主呼吸，張妻忍痛拔管，宣告不治，遺體傍晚送回彰化殯儀館，檢方預計今相驗釐清死因。

53歲張士昌是警專136期消防科、警察大學消佐班16期畢業，1991年起投入消防工作，年資33年，曾任東英分隊小隊長、溪湳分隊分隊長、火災預防科科員等職務，也受火災搶救初級班、化學災害搶救指揮官班、火場指揮班、急流救生進階班等訓練，內外勤經歷豐富，今年6月才調到五大擔任組員。

同事說，張士昌是彰化人，平時喜歡慢跑，為當兒女榜樣，利用工作之餘進修，在吳鳳科技大學研究所修得碩士，鼓勵後進學弟妹念書考試充實自己，「是一個很棒的前輩」。

台中市消防局長孫福佑說，同仁發生意外，十分不捨，市長盧秀燕得知後，已指示消防局，向消防署爭取是否能從優撫卹，若符合因公死亡的條件，撫卹金會更高，對遺族更有保障，後續協助家屬申請相關保險、喪葬補助費用。

張士昌利用休假，自費參加台中業者白鯨潛水課程，為期3天，第一天在台中大雅游泳池，前天第二天在墾丁潛水訓練中心，昨第三天出海潛水。該業者過去曾代訓消防局的潛水訓練，經驗豐富。

同行人員有4名教練、6名學員，案發時人員在海面集結，同事發現張身體不適、意識改變，人員協力拉至上岸，立即施以CPR急救處置，昨早8點13分報案，消防局獲報張無生命跡象，送往恆春旅遊醫院急救恢復意識，上午10時30分轉院高醫仍不治。