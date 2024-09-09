桃園3歲童撞頭大失血 攔小黃路不熟…急求助巡邏警

桃園市桃園區一名3歲女童昨晚在家中跌倒撞破頭，大量出血急需送醫，媽媽抱著她攔計程車趕往醫院，但司機是外地人不了解路況，恰巧看見巡邏員警經過急忙上前求助，員警得知後請母女上巡邏車協助送往醫院，僅3分鐘就將女童送達，所幸沒有大礙。

昨晚11點22分許，桃園警分局埔子派出所員警外出巡邏時，在桃園區慈祥街被一名計程車司機攔下，他表示車上有一名女童在家中跌倒受傷，當下頭部大量出血急需就醫，但司機非本地人對於路況較不熟悉，擔心會耽誤就醫，看到巡邏車馬上攔車求助。