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桃園3歲童撞頭大失血 攔小黃路不熟…急求助巡邏警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名3歲女童昨晚在家中跌倒撞破頭，大量出血急需送醫，媽媽抱著她攔計程車趕往醫院，但司機是外地人不了解路況，恰巧看見巡邏員警經過急忙上前求助，員警得知後請母女上巡邏車協助送往醫院，僅3分鐘就將女童送達，所幸沒有大礙。

昨晚11點22分許，桃園警分局埔子派出所員警外出巡邏時，在桃園區慈祥街被一名計程車司機攔下，他表示車上有一名女童在家中跌倒受傷，當下頭部大量出血急需就醫，但司機非本地人對於路況較不熟悉，擔心會耽誤就醫，看到巡邏車馬上攔車求助。

員警聽完後請媽媽抱著3歲的崔姓女童上巡邏車，啟動警報器火速趕往鄰近醫院，原1.7公里的距離需7分鐘車程才會抵達，最後在3分鐘內安全到院，經過醫護人員初步檢查女童頭部已無出血，媽媽才安心露出笑容，對員警及時的援助表達感謝。

桃園一名3歲女童昨晚在家中跌倒撞破頭流血，由巡邏員警協助開巡邏車送往醫院，所幸無大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名3歲女童昨晚在家中跌倒撞破頭流血，由巡邏員警協助開巡邏車送往醫院，所幸無大礙。記者周嘉茹／翻攝

桃園 計程車司機

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