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小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

聯合報／ 記者鍾維軒李奕昕／台北即時報導

一輛小型巴士疑似沒注意到限高，今天早上7時53分，莫名駛入信義區基隆車行地下道，結果車頂慘遭「掀頭皮」，造成3人送醫。由於這條路是北市信義區基隆路上下班通勤重要道路，上班尖峰刻許多機車、汽車被迫改道。

消防局119勤指中心通報，今天早上一輛小型巴士在信義區基隆路車行往北地下道，因車輛太高車頂卡住地下道，造成車上有3人受傷，緊急送醫，這3人為司機與2乘客，警消人員已趕到現場處理。

路過民眾描述，小巴士直直開進地下道中，沒過多久車頂就撞到地下道嚴重變形，而因為撞擊力道不小，車門更是被撞到打開來，零件和碎玻璃也噴飛，造成一旁機車騎士不小驚嚇，車輛在撞擊後疑似失去控制，最後才停下。詳細原因還待釐清。

有一輛小巴在行經台北市信義區基隆路一段往北的地下道時，因為超過限高導致整輛車撞毀，車頂被掀開，事故車被移離開現場。記者鍾維軒／攝影
有一輛小巴在行經台北市信義區基隆路一段往北的地下道時，因為超過限高導致整輛車撞毀，車頂被掀開，事故車被移離開現場。記者鍾維軒／攝影
台北市信義區基隆路往北地下道是通勤重要道路，上班時間許多機車、汽車被迫改道。記者鍾維軒／攝影
台北市信義區基隆路往北地下道是通勤重要道路，上班時間許多機車、汽車被迫改道。記者鍾維軒／攝影
有一輛小巴在行經台北市信義區基隆路一段往北的地下道時，因為超過限高導致整輛車撞毀，車頂被掀開。記者鍾維軒／攝影
有一輛小巴在行經台北市信義區基隆路一段往北的地下道時，因為超過限高導致整輛車撞毀，車頂被掀開。記者鍾維軒／攝影

基隆 巴士 車行

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