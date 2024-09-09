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小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷
一輛小型巴士疑似沒注意到限高，今天早上7時53分，莫名駛入信義區基隆路車行地下道，結果車頂慘遭「掀頭皮」，造成3人送醫。由於這條路是北市信義區基隆路上下班通勤重要道路，上班尖峰刻許多機車、汽車被迫改道。
消防局119勤指中心通報，今天早上一輛小型巴士在信義區基隆路車行往北地下道，因車輛太高車頂卡住地下道，造成車上有3人受傷，緊急送醫，這3人為司機與2乘客，警消人員已趕到現場處理。
路過民眾描述，小巴士直直開進地下道中，沒過多久車頂就撞到地下道嚴重變形，而因為撞擊力道不小，車門更是被撞到打開來，零件和碎玻璃也噴飛，造成一旁機車騎士不小驚嚇，車輛在撞擊後疑似失去控制，最後才停下。詳細原因還待釐清。
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