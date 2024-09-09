小型巴士在信義區地下道「掀頭皮」 未注意限高3人傷

一輛小型巴士疑似沒注意到限高，今天早上7時53分，莫名駛入信義區基隆路車行地下道，結果車頂慘遭「掀頭皮」，造成3人送醫。由於這條路是北市信義區基隆路上下班通勤重要道路，上班尖峰刻許多機車、汽車被迫改道。

消防局119勤指中心通報，今天早上一輛小型巴士在信義區基隆路車行往北地下道，因車輛太高車頂卡住地下道，造成車上有3人受傷，緊急送醫，這3人為司機與2乘客，警消人員已趕到現場處理。