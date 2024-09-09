「騎樓有人」員警衝到場 竟是他不滿鄰居故意布置

高雄潘姓男子不滿檢舉達人出沒在家門前，今年4月中多次在騎樓懸掛人偶，看起來像有人上吊輕生，但沒嚇到檢舉達人，卻害鄰居嚇壞，驚動警方到場，潘被依違反社會秩序維護法移送裁罰，法院認定潘驚嚇他人有危害安全之虞，處罰鍰6000元。

今年4月4日下午3時許，楠梓警方接獲通報，指潘男住處騎樓疑有人輕生，警方獲報後到場，確認只是潘男將人偶穿上大褂及面罩，再用繩子繫在人偶頸部懸掛騎樓，製造假象，警方到場要他拿掉人偶，並依社會秩序維護法移送裁罰。

橋頭簡易庭審理後，潘男辯稱他是在曬衣服，但法官認為曬衣服還有其他方式，潘男卻用繩子繫住人偶頸部懸掛於高處，不但使人誤會且嚇到往來行人，判他罰鍰6000元。

潘男判罰後不服提起抗告，主張他沒錢可以繳納6000元，反要求法官裁定讓他拘留，但法官認為，潘男才裁罰6000元，原裁定以符合他嚇人的手段，並無違反法律規定，且沒錢可以繳，社會秩序維護法允許分期，不採納他主張，駁回潘男抗告確定。

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