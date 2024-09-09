花蓮吉普車渡溪父死子失蹤 其他19人全脫困

花蓮午後對流雲系發展旺盛，昨天山區下起大雨，傍晚5時許，在萬榮鄉二子山產業道路，有輛車要渡清昌溪時遭溪水翻覆，車上林姓父子2人被沖走，消防局搜救人員約昨晚10時發現林男大體；另有7車19人受困河床上，今天凌晨1時，一行人透過怪手協助脫困。搜救人員今早集結，沿溪流往下游出海口的方向地毯式搜索，希望找到失蹤的男童。

花蓮山區昨天中午過後大雨，花蓮市林姓男子共8車21人前往「太魯閣七雄」之一的二子山遊玩，返程時遇清昌溪水暴漲，林帶著二歲幼子駕車冒險渡溪，不慎車輛翻覆被沖走，昨深夜10時林男遺體在距離翻覆地點約3.5公里被尋獲。

目擊的友人向消防人員說，溪水淹沒便道後，林男見溪水仍不高，認為自己的車子有四輪傳動系統要嘗試過溪，如果順利通過，其他人可跟進；只是林開到一半溪水再度暴漲淹沒輪胎，車子一度停下後試圖返回，卻被洶湧的溪水衝擊翻覆，2人瞬間失去蹤影，眾人趕緊報案。

消防局第二大隊大隊長吳佳奇表示，昨天有10男9女7車受困，在對岸待救，因他們有熟悉的民間工程公司，用挖土機將溪水分流、填土，再載送人員到安全的地方，昨天晚上約1點左右撤離。昨晚間搜救發現豐坪橋父親的大體，已明顯死亡；而2歲小孩下落不明，今天擴大快速搜索，因昨天下大雨，不排除人會沖到出海口，範圍會從翻車地點到出海口的溪流搜救，目前已投入40名搜救人員、空拍機4台，分6組持續搜救。

吳佳奇說，這群人或許是網路相約出遊，彼此感覺不熟識，建議民眾出遊到山區時，一定要看天氣預報，最近午後雷陣雨嚴重，容易造成溪水暴漲，尤其昨天花蓮有大雨特報，多一份保障多一份平安。