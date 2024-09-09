防掛偽造車牌上路 汐止警掌握黑名單擴大攔查

近期使用偽造車牌與違法權利車案件激增，甚至有不法之徒刻意懸掛偽牌犯案，導致嚴重治安問題。為取締偽牌車與違法權利車，基隆監理站與汐止分局前天舉行座談會，針對防制偽（變）造車牌與違法權利車建立即時通報機制與24小時聯繫管道，監理站並提供黑名單予警方加強攔查，並協助警方鑒定車牌真偽。

汐止分局表示，自今年7月以來，警方於勤務中共查獲5件使用偽牌案件，除依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定舉發及扣繳牌照外，並依刑法第212、216條偽造特種文書移送地方檢察署偵辦。