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防掛偽造車牌上路 汐止警掌握黑名單擴大攔查

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

近期使用偽造車牌與違法權利車案件激增，甚至有不法之徒刻意懸掛偽牌犯案，導致嚴重治安問題。為取締偽牌車與違法權利車，基隆監理站汐止分局前天舉行座談會，針對防制偽（變）造車牌與違法權利車建立即時通報機制與24小時聯繫管道，監理站並提供黑名單予警方加強攔查，並協助警方鑒定車牌真偽。

汐止分局表示，自今年7月以來，警方於勤務中共查獲5件使用偽牌案件，除依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定舉發及扣繳牌照外，並依刑法第212、216條偽造特種文書移送地方檢察署偵辦。

汐止分局指出，除了強化取締懸掛偽牌之車輛，目前亦擴大溯源偽（變）造車牌之販賣及製造，向上查緝不肖賣家與權利車業者。民眾若發現自己車牌號碼遭冒用而收到違規罰單，警方將協助民眾完成報案程序，撤銷罰單，並調閱監視器積極追查偽造號牌者所涉及之不法情事，以淨化社會治安、確保使用合法車牌民眾之權益。

警方攔查發現車輛懸掛假車牌。記者黃子騰／翻攝
警方攔查發現車輛懸掛假車牌。記者黃子騰／翻攝
針對偽造車牌基隆監理站與汐止分局舉行座談會，監理站並提供黑名單予警方加強攔查。記者黃子騰／翻攝
針對偽造車牌基隆監理站與汐止分局舉行座談會，監理站並提供黑名單予警方加強攔查。記者黃子騰／翻攝

汐止 監理站 罰單

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