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香港遊客來台觀光不慎掉手機 警伸援神速找回
香港籍張姓女子來台自助旅行，昨天搭乘計程車於台南市忠義路下車後，不慎將手機遺落在計程車上，著急地向警方求助。員警濾監視器畫面，查出車號後迅速與李姓計程車司機聯絡，10分鐘後李將張女遺落在計程車後座的手機送回民權派出所，張女對於員警快速尋回遺失手機，稱讚警察超有效率。
香港籍張姓女子（23歲）於昨天下午2點多，匆忙跑進台南市警二分局民權派出所，向員警表示她手機遺落在計程車上，請求警方協助，原來她搭乘計程車於忠義路林百貨下車後，不慎將手機遺落在計程車上，當時未記下計程車的車牌號碼，也不熟悉行車路線，且手機內有來台旅遊時拍攝的珍貴照片。
民權所副所長江昀龍、警員吳達義接獲求助案後，即詢問她上下車地點，運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對張女所敘述路線，查出該車號後迅速與李姓計程車司機聯絡，並由李將張女遺落在計程車後座的手機送回民權派出所。張女對於員警能在短時間，經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失手機，不斷道謝。
此時，香港籍張女以找回的手機，外叫了知名的「鮮奶茶」飲品送給警察飲用，她表示，看見員警在炎熱的天氣下汗流浹背、認真執勤，在找回手機之餘，就趁便外叫了手搖飲料送給員警解渴並代表謝意。
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