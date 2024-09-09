聽「火星人」演唱太嗨 搖滾區歌迷泥醉失控脫褲打人

流行天王Bruno Mars火星人布魯諾，昨晚在高雄世運主場館進行第2天最終場開唱，吸引5、6萬粉絲朝聖，一名在搖滾區的蔡姓歌迷泥醉，情緒嗨到最高點，在後半場當場丟手機、水瓶，還在地上打滾脫褲，並出拳揮打工作人員，因行為失控遭壓制，演唱會沒聽完被警方逮捕送辦。

聆聽流行天王Bruno Mars火星人布魯諾昨晚在高雄世運主場館進行第2天最終場演唱會的粉絲在臉書社團「爆料公社」貼文，指「0908火星人布魯諾高雄演唱會到了後半段，搖滾區右側前面一位歌迷突然精神狀況控管不當，瘋狂丟手機，丟水瓶，在地板打滾脫褲子，揮打工作人員等脫序行為」，後來被工作人員請出場。

原PO並附上現場影片，畫面中顯示工作人員原本勸阻這名脫序的男歌迷，但歌迷卻出拳毆打工作人員，最後被3、4名工作人員壓制請出場外。

貼文引發網友熱議，有網友指，「不小心當成大港開唱還是墾丁春吶了吧」、「很ㄎㄧㄤ」、「看演唱會看到牙起來」、「他準備昇天到火星」、「跑趴那麼多年，沒遇過這種事情」、「他也火星人逆」、「太嗨了」。

轄區左營警分局表示，昨晚9時許警方接獲演唱會工作人員報案後，立即將動手的29歲蔡姓男子依傷害罪現行犯逮捕；經瞭解，蔡男疑因飲酒泥醉，在演唱會搖滾區有丟擲手機及水瓶等脫序行為。

警方指出，當時35歲龔姓工作人員等人上前制止蔡男，但蔡不聽制止反而出手揮打龔男，導致龔男頭皮受有撕裂傷1.7公分，其他工作人員遂壓制蔡男並報警。