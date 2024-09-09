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漁船正要返港…新北貢寮外海起火 13人獲救
宜蘭蘇澳籍漁船「鴻滿福三號」三天前出海捕魚，昨天上午要返回新北貢寮澳底漁港時，在外海約一浬處突起火燃燒，顏姓船長等十三人被附近漁船救起，但漁船和漁獲全毀。顏等人表示應是配電設備起火，海巡署正在調查。
據了解，鴻滿福三號本月六日從南方澳港出海捕魚，除顏姓船長和兩名船員是台灣人，其他十人是印尼漁工；昨天上午七時許漁船要返回澳底漁港，已聯絡二輛卡車前往準備裝載漁獲，卻在進港前約一浬處失火。
海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所守望哨發現，立即回報指揮部指派艦隊分署兩艘巡防艇趕赴現場；當時有民眾在貢寮區龍洞灣岬步道上晨運，目睹後也向新北市消防局報案，消防局出動十九車卅二人協助，火勢在上午八時卅分左右撲滅。
顏姓船長說，當時快進港了，已把所有漁工叫醒準備卸魚，有人發現配電設備起火，大家拿滅火器試圖滅火無效，火勢越來越大還冒出濃煙，只好逃生；當時已無電力，救生筏動不了，還好附近漁船發現及時援救。
不過人獲救，漁船和漁獲卻全毀，顏男說捕了一輩子魚，好不容易買了屬於自己的船，如今全沒了。
因漁船載有油料，船身多為玻璃纖維材質，海巡人員滅火後，檢視現場海面未發現漏油汙染，第一時間通知航政機關發布礙航公告，提醒來往船隻注意航行安全。
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