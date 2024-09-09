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冒險渡溪翻車 父溺斃、幼子失蹤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣山區昨天中午過後大雨，花蓮市林姓男子和親友八車廿一人前往「太魯閣七雄」之一的二子山遊玩，返程時遇清昌溪水暴漲，林帶著二歲幼子駕車冒險渡溪，不慎車輛翻覆被沖走，

花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，林姓父子兩人落水，林男遺體昨深夜十時被尋獲，二歲幼子仍失蹤。記者王燕華／翻攝
花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，林姓父子兩人落水，林男遺體昨深夜十時被尋獲，二歲幼子仍失蹤。記者王燕華／翻攝
林男遺體昨深夜十時被尋獲，二歲幼子仍失蹤，今天投入無人機擴大搜救。

清昌溪是花蓮地方知名戲水景點，二子山則以野溪溫泉聞名，但須穿越大片溪床。昨上午天氣尚好，中午後天氣驟變下起大雷雨；花蓮縣消防局昨傍晚約五時接獲通報，指卅一歲林姓男子一行人到萬榮鄉二子山遊玩，但返程時溪水淹沒進山便道，林駕駛四輪傳動車帶著二歲幼子冒險過溪，卻在溪中翻覆。

目擊的友人向消防人員表示，溪水淹沒便道後，眾人不敢循來時路途返回，在岸邊憂心不已，林男主動說自己的車子有四輪傳動系統，可嘗試過溪，如果順利通過，其他人就可跟進；部分同行親友覺得危險勸阻，但林依然堅持，只是林開到一半溪水再度暴漲淹沒輪胎，車子在溪中央一度停下後試圖返回，但還沒掉頭，就因洶湧的溪水衝擊翻覆，林和車內二歲幼子瞬間失去蹤影，眾人馬上報案。

消防人員趕到後立即搜救，從下游的豐平橋沿岸往上游搜救，因天色快速昏暗，且溪水混濁、視野極差，晚間九時仍無發現，原本已暫停搜救，但深夜十時在下游三公里處找到林男，已經死亡。

其餘七車十九人，消防局考量暫無危險，且水流湍急，其中還有三名小孩，不宜冒險渡溪，就地安置，今天架繩或申請直升機協助撤離。

消防人員 花蓮

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