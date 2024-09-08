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影／桃園男到宜蘭澳花溯溪重摔骨折 消防員陡峭山路艱險救人畫面曝
桃園35歲吳姓男子今天到宜蘭澳花瀑布溯溪，在第二層瀑布時不慎重摔跌跤，腳部骨折無法走路。消防人員下午2點半獲報前往救人，由於邊坡陡峭濕滑，增加救援難度，晚間8點半把人搬運下山，送醫救治。
位於南澳鄉澳花瀑布是年輕人喜愛溯溪的旅遊勝地，吳姓男子今天與友人前往溯溪，踩在濕滑石塊上重摔一跤，疑似造成腳部脫臼疼痛、無法行走，請求救援，縣消防局派遣南澳、觀音、馬賽分隊消防人員前往搶救，4點抵達澳花瀑布登山口。
搜救員一路從登山口步行進入，4點46分抵達第二層瀑布接觸到受傷吳男，經檢查應該是腳部骨折、意識清楚，經使用SKED捲式擔架，把患者固定後搬運下山。根據南澳分隊分隊長表示，該路段陡峭救援困難，晚間8點34分順利把傷者搬運下山，由救護車送往博愛醫院。
縣消防局呼籲民眾在溯溪前應該確認天氣良好，攜帶足夠裝備，結伴同行並評估自身能力，避免單獨行動或進入危險水域，確保安全為先。
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