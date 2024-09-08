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二子山野營遇意外…19人受困就地安置 父子落水失蹤持續搜尋

中央社／ 花蓮縣8日電

一行8車21人到萬榮鄉二子山野營，其中1輛車渡溪時翻覆，車上父親與2歲幼子落水被沖走，下落不明；另7車19人受困，因溪水湍急，警消請受困者就地安置，明天再進行救援。

花蓮縣消防局表示，12名男、9女共21人搭乘8輛車到萬榮鄉二子山遊憩，車輛渡溪時，其中1輛車不慎翻覆，車上31歲林姓男子與2歲兒子被湍急溪水沖走，下落不明。

由於山區大雨，溪水十分湍急，其餘7輛車19人受困，警消獲報到場救援，分組展開救援任務；警消考量受困者中有小孩，因此請受困者就地安置，等明天再進行救援，目前人員均安全。

至於失蹤的林姓父子，警消、義消、潛水協力人員執行搜索，緊急救難協會也出動3車9人，協助從下游豐平橋至前進指揮所展開搜尋，希望能把握黃金救援時間找到人。

花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝
花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝

失蹤 花蓮

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