為拚升遷考潛水證照？消防員墾丁溺水急救無效 中市消防局：非必要項目

台中張姓消防員今天到墾丁自費參加潛水訓練發生溺水意外，經送醫後情況不樂觀，家屬放棄急救。消防局表示，張男投入消防工作33年，內外勤經歷豐富，後續將協助家屬治喪事宜。

53歲張姓男子為台中市消防局第五大隊組員，今天上午從屏東恆春雷打石出水口右側下水，被同伴發現意識改變、立即拉上岸實施心肺復甦術（CPR），再送往恆春旅遊醫院救治恢復生命徵象，後續轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在下午2時許急救無效。

台中市消防局今天表示，張男為警察專科學校警員班136期，消防科警察大學消佐班16期畢業，從民國80年投入消防工作，至今33年，曾任東英分隊小隊長、溪湳分隊分隊長、火災預防科科員等職務，並曾受火災搶救初級班、化學災害搶救指揮官班、火場指揮班、急流救生進階班等訓練，內外勤經歷豐富。

消防局指出，張男於今天利用休假，自費前往屏東墾丁參加潛水訓練，事發當時進行潛水海洋實習，同行人員有4名教練、6名學員，人員於海面上進行集結時，同行學員發現張男有身體不適、意識改變等情形，經協力拉上岸後，立即施以CPR急救處置。

經通報屏東縣消防局救護車，將張男送往恆春旅遊醫院急救，後續恢復心跳並轉送高醫大附醫，經醫院電腦斷層檢查判定，有硬腦膜下出血等情形，急救情形不樂觀，家屬同意放棄急救，後續送往彰化殯儀館。

消防局指出，張姓組員為彰化人，為當兒女榜樣，持續利用工作之餘進修，在吳鳳科技大學進修研究所取得碩士學位，也經常鼓勵後進學弟妹唸書考試充實自己，張男並於今年6月調任第五大隊擔任組員，消防局後續將協助家屬辦理治喪事宜。

至於外傳張姓組員為拚升遷而考取潛水證照，消防局說明，升遷會參考救災救護、無人機、外語等各種專業證照，潛水只是其中1個項目，但非必要項目。