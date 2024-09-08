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渡溪翻車…花蓮父與2歲幼子落水被沖走 19人因溪水湍急無法脫困

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣消防局傍晚4時56分接獲通報，一行8車22人到萬榮鄉二子山遊憩，其中一輛車子在二子山產業道渡溪時，不慎翻車，車上31歲林姓父親與2歲幼子落水被沖走，下落不明，消防人員已趕往救援。另有7車19人因溪水湍急無法渡溪受困，暫無生命危險。

據了解，一行8車21人為花蓮人，中午時分進入二子山遊玩，傍晚要離開時，因清昌溪水暴漲，林姓男子駕駛四輪驅動車先試著渡溪，但溪水湍急，車輛翻覆，他與2歲兒都落水被沖走，同行友人見狀急報案，另外7台車都待在現場待援。

花蓮縣消防局獲報派出大批人力前往溪水要出來時，現場分多組人力搜救中，但因天色昏暗且溪水混濁又湍急，目前還沒有找到人。至於在對岸待援的7車19人，目前沒有生命危險，消防局由代理副局長李龍聖在現場調度人力，評估救援方案，努力搜尋落水父子並將受困民眾救出。

花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝
花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝
花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝
花蓮萬榮鄉二子山產業道路傍晚有車輛渡溪時翻覆，父子兩人落水失蹤，消防人員搶救中。記者王燕華／翻攝

消防人員 花蓮

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