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不到1個月！後壁湖海域兩起溺水案 潛水教練這樣提醒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

暑假剛結束，恆春後壁湖海域8月14日才發生潛水意外釀1死2傷，未料今9月8日又發生潛水意外。屏東縣翁姓潛水教練說，颱風前後、西南氣流過後，水流、水溫都不是太穩定，要審慎評估自身情況是否可以下水；另墾丁後壁湖海域有湧升流，下潛時易出現海面與海底溫差大，要適時做好防寒、保暖措施。

翁姓潛水教練說，後壁湖海域特色湧升流，其特性是表層水溫較溫暖，下潛到快十米深，溫差出現改變，約有4、5度變化，要做好保暖防寒衣、頭套要充足，不像有些海域溫度都是一致的。

根據屏東縣消防局統計，今年一到九月八日，後壁湖海域發生溺水救援有四件，4月、5月、8月、加上今天發生共4件。翁姓潛水教練說，今年颱風過境，影響海流、能見度變化，潛水發生意外的因素多變，除天氣外，自身也要做好評估，若有心血管疾病不建議從事，有些人不知道自己是否也這類型情況，建議潛水前給潛水醫師評估。

翁姓潛水教練說，潛水下水前要注意身體狀況，不要飲酒、睡眠充足，下水保暖防寒衣物準備好，潛點的選擇、海象、潮汐變化，潛水計畫要做好，下水前做好潛水計畫簡報說明，讓夥伴知道，潛水時間、路線、狀況排除等，做好審慎評估。

屏東縣後壁湖海域一帶今年1到9月發生4件潛水溺水事件。圖／墾管處提供
屏東縣後壁湖海域一帶今年1到9月發生4件潛水溺水事件。圖／墾管處提供

保暖 墾丁 屏東縣 教練 溺水 颱風

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