隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

桃園一名9歲男童因父親公司舉辦員工旅遊，和家人一家四口一起到澎湖遊玩，昨傍晚在一家五星級飯店游泳池玩水時不慎溺水，救生員看見男童在水中掙扎，跳入泳池救人，男童被救上岸一度失去生命徵象，被緊急送往三軍總醫院澎湖分院後，被直升機後送高雄長庚，但今晨仍宣告不治。

據了解，男童的曾姓父親（41歲）痛失愛子，今天上午至高雄市仁武警分局大華派出所報案，請求警方協助司法相驗，警方已報請橋頭地檢檢察官陳俊宏及檢驗員張禎容今天下午2時30分許完成相驗，死因為溺斃；對於飯店是否有人為疏失或救生員涉及過失致死罪的後續，將交由澎湖縣警分局馬公警分局偵查隊偵辦。

據查，曾男帶著9歲兒子和家人一家四口到參加員工旅遊，入住澎湖五星級飯店，9歲男童昨傍晚開心地在飯店游泳池玩水，卻不幸溺水，雖經現場救生員緊急救護並送往三軍總醫院澎湖分院，因情況不樂觀，深夜由直升機後送轉往高雄市長庚醫院急診救護，但到院前已心跳停止，經院方急救無效，不治死亡。

對於9歲男童在游泳池溺水送醫不治的不幸消息，飯店人員表示，目前還未聽到相關消息，因今天假日，公關部門都休假，無法做出回應。