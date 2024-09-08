快訊

影／大雨土石流亂東部交通 旅客擠爆花蓮車站急問「何時通？」

3輛遊覽車全滿！120人北上聲援 新竹小草嘆：柯文哲就是太清廉

恭喜！女兒萌照曝光 吳姍儒順利生下第二胎

隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

桃園一名9歲男童因父親公司舉辦員工旅遊，和家人一家四口一起到澎湖遊玩，昨傍晚在一家五星級飯店游泳池玩水時不慎溺水，救生員看見男童在水中掙扎，跳入泳池救人，男童被救上岸一度失去生命徵象，被緊急送往三軍總醫院澎湖分院後，被直升機後送高雄長庚，但今晨仍宣告不治。

據了解，男童的曾姓父親（41歲）痛失愛子，今天上午至高雄市仁武警分局大華派出所報案，請求警方協助司法相驗，警方已報請橋頭地檢檢察官陳俊宏及檢驗員張禎容今天下午2時30分許完成相驗，死因為溺斃；對於飯店是否有人為疏失或救生員涉及過失致死罪的後續，將交由澎湖縣警分局馬公警分局偵查隊偵辦。

據查，曾男帶著9歲兒子和家人一家四口到參加員工旅遊，入住澎湖五星級飯店，9歲男童昨傍晚開心地在飯店游泳池玩水，卻不幸溺水，雖經現場救生員緊急救護並送往三軍總醫院澎湖分院，因情況不樂觀，深夜由直升機後送轉往高雄市長庚醫院急診救護，但到院前已心跳停止，經院方急救無效，不治死亡。

對於9歲男童在游泳池溺水送醫不治的不幸消息，飯店人員表示，目前還未聽到相關消息，因今天假日，公關部門都休假，無法做出回應。

桃園9歲男童昨傍晚傳出在澎湖五星飯店泳池溺水，被救上岸，經救護車後送醫院又後送高雄長庚醫院，今晨宣告不治。示意圖。本報資料照
桃園9歲男童昨傍晚傳出在澎湖五星飯店泳池溺水，被救上岸，經救護車後送醫院又後送高雄長庚醫院，今晨宣告不治。示意圖。本報資料照

游泳池 溺水 澎湖縣 玩水 飯店

延伸閱讀

消防員今早於墾丁溺水 院方證實急救無效…遺體送回中部

桃園9歲男童澎湖五星飯店泳池溺水 後送台灣撿回一命

防短延時強降雨 澎湖、高屏、新北至新竹注意豪大雨

台東知本溪傳溺水…28歲男生態調查時失足卡石縫 尋獲無生命跡象

相關新聞

影／雪隧火燒車！南北向全線封閉回堵10餘公里 下午4點開放通行

國5雪山隧道北上17.9公里處，今天下午2點56分發生自小客車火燒車事故，駕駛發現車輛故障後緩慢停在外側車道，接著起火燃燒...

消防員今早於墾丁溺水 院方證實急救無效…遺體送回中部

台中市消防局張姓消防員今天上午在屏東墾丁潛水發生溺水意外，被救起後生命垂危，送往高雄醫學院高雄醫學大學附設中和紀念醫院急...

防砍人案再起…新北市府成立淡海、安環捷警隊 基層坦言：更像是保全

新北市府主管淡海輕軌、安坑輕軌及捷運環狀，警察局現已成立淡海捷運及安環捷運分隊，分別有13、28名警員進駐，今年7月研習...

桃園9歲男童隨父澎湖員工旅遊　五星飯店泳池溺水不治

桃園一名9歲男童因父親公司舉辦員工旅遊，和家人一家四口一起到澎湖遊玩，昨傍晚在一家五星級飯店游泳池玩水時不慎溺水，救生員...

見妻搭其他男人車…新北男醋勁大發攀車窗遭拖行200公尺 2男互告

新北市33歲葉姓男子昨天下午致電請妻子帶兒子去看醫生，不料竟看見妻子搭乘呂男車輛到場，葉男醋勁大發持棍棒敲擊呂男車輛。呂...

家屬同意拔管…台中消防員休假墾丁潛水無意識 打強心針後不治身亡

台中市消防局第五救災救護大隊張姓組員，今天休假與同事前往墾丁自費潛水，未料上午時被同事發現意識改變，拉上岸時已無生命跡象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。